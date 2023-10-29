المستشفيات الخاصة تقدم تبرعات عينية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا) - قدمت جمعية المستشفيات الخاصة تبرعات عينية اليوم الأحد إلى قطاع غزة، عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، استكمالاً لتضامن المستشفيات الخاصة مع الأهل في القطاع.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الأحد، إن التبرعات تمثل جزءاً من دعم قطاع المستشفيات الخاصة لأشقائنا في قطاع غزة للصمود في وجه الجرائم الإنسانية التي تنفذها قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة.

وقد شملت هذه التبرعات مستهلكات طبية وأدوية ومعدات طبية.

وأعرب رئيس الجمعية الدكتور نائل زيدان، عن استعداد المستشفيات الخاصة الدائم لتقديم كافة أنواع الدعم الطبي لأهلنا في قطاع غزة.

--(بترا)

ع د/ ف م/ف ق

29/10/2023 16:25:20