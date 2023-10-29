المستشفيات الخاصة تقدم تبرعات عينية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا) - قدمت جمعية المستشفيات الخاصة تبرعات عينية اليوم الأحد إلى قطاع غزة، عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، استكمالاً لتضامن المستشفيات الخاصة مع الأهل في القطاع.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الأحد، إن التبرعات تمثل جزءاً من دعم قطاع المستشفيات الخاصة لأشقائنا في قطاع غزة للصمود في وجه الجرائم الإنسانية التي تنفذها قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقد شملت هذه التبرعات مستهلكات طبية وأدوية ومعدات طبية.
وأعرب رئيس الجمعية الدكتور نائل زيدان، عن استعداد المستشفيات الخاصة الدائم لتقديم كافة أنواع الدعم الطبي لأهلنا في قطاع غزة.
--(بترا)
ع د/ ف م/ف ق
29/10/2023 16:25:20
MENAFN29102023000117011021ID1107325326
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