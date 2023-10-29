أمسية شعرية بعنوان فلسطين عربية في بيت عرار الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 تشرين الأول (بترا)- نظم بيت عرار الثقافي ومنتدى الجياد للثقافة والتنمية في بيت عرار مساء أمس، أمسية شعرية بعنوان "فلسطين عربية".

وقرأ الأديب جروان المعاني خلال الأمسية التي رعتها الرئيس الفخري لمنتدى الجياد الأديبة سلامة عبدالحق، عدة قصائد تحدثت عن غزة والقدس، مبينا دور الأردن الداعم والمناصر لقضايا الأمة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، إلى جانب دور المثقف في مواجهة الفتن والمخططات الإسرائيلية.

وقرأت الشاعرة الدكتورة إيمان العمري قصائد عن الأم والأبناء والوطن، معرجة في فضاء الكلمات للوطن للهوية وللوجود في 4 قصائد عالية في ذكر الله والدعاء الخارج من قلب الوجع الأخضر.

وقدم الشاعر سعيد يعقوب عدة قصائد من ديوانه الشعري "غزة تنتصر"، مشيرا إلى دور الأردن التاريخي في نصرة أهلنا في غزة وفلسطين.

وقدم الشاعر علي الفاعوري 3 قصائد محملة بالفخر والاعتزاز لغزة وللشهداء من الأطفال، الذين جبلوا التراب بالحناء وطاروا للسماء برائحة المسك.

--(بترا)

ع ع/م ف/ف ق

29/10/2023 16:19:10

