اتفاقية لدعم برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمزارعين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- وقع وزيرا الزارعة/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة/ رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة، اليوم الأحد، اتفاقية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لصغار المزارعين.
وتمول المرحلة الثانية من البرنامج، مؤسسة الإقراض الزراعي، فيما يتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بتغطية فوائد القروض.
وأكد الحنيفات، أن الاتفاقية ستسهم في تقليل كلف الإنتاج على المزارعين، مشيرا إلى أنها تستهدف الأنشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافة.
وقال إنه سيتم بموجب الاتفاقية، تغطية قروض المزارعين المستفيدين بسقف يصل إلى 20 ألف دينار بدون فائدة، مما يقلل من فاتورة الإنتاج الزراعي وإيجاد البيئة التنافسية في التصدير، إضافة إلى رفع هامش الربح للمزارع، بما يتلاءم وأولويات التحديث الاقتصادي في دعم القطاع الزراعي.
بدوره قال الخرابشة، إن تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تخصيص مبلغ 1.14 مليون دينار ضمن الخطة الإقراضية الخاصة بمؤسسة الإقراض الزراعي، وتُمنح للمستفيدين بدون فوائد؛ بحيث يُمنح المستفيد قرضا بقيمة لا تتجاوز 20 ألف دينار، ويتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة بتسديد كامل الفوائد المترتبة على قروض تركيب أنظمة الخلايا الشمسية.
وأوضح الخرابشة أن المرحلة الثانية تأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة، وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، ومنها، القطاع الزراعي، لافتا إلى أن البرنامج يصب في مساعدة المزارعين الصغار في تطوير مشاريعهم وصولا إلى التخفيف من عبء فاتورة الطاقة الكهربائية وتكلفة ديزل المحركات لتشغيل مزارعهم وزيادة تنافسيتهم في السوق المحلي وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي.
وأشار مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، إلى أن المؤسسة حريصة على تقديم الدعم والتمويل للمزارعين وفقا لمسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التمويل الذي يتناغم مع حلقات البناء للقطاع الزراعي، حيث بلغ حجم الإقراض للعام 2023 (52 مليون دينار، وبلغ حجم الإقراض بدون فائدة 10 ملايين دينار لضمان دعم القطاع.
وعن المرحلة الأولى من البرنامج، بين مدير صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة رسمي حمزة، أنه تم دعم تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 172 مزرعة موزعة في مناطق المملكة كافة، وبتكلفة 2 مليون دينار تم صرفها من المؤسسة من أموالها الذاتية، في حين قام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة على دفع فوائد تلك القروض وبنسبة 3.5 بالمائة وبواقع 350 ألف دينار .
وأشاد بأثر البرنامج في رفع الوعي والمعرفة لدى المزارعين بأهمية أنظمة الطاقة الشمسية وانعكاسها على تكلفة فاتورة الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج الزراعي والتنافسية، لافتا إلى أن البرنامج ساهم في رفع تنافسية المزارعين في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق غير المزودة بالتيار الكهربائي وذلك من خلال تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مربوطة على الشبكة، إذ أظهرت النتائج أن نسبة الأنظمة غير المربوطة على الشبكة هي، 36 بالمائة من العدد الكلي لأنظمة الخلايا الشمسية المركبة.
--(بترا)
م ف/ ف م
29/10/2023 16:04:54
MENAFN29102023000117011021ID1107325323
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