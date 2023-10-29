اتفاقية لدعم برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمزارعين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- وقع وزيرا الزارعة/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة/ رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة، اليوم الأحد، اتفاقية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لصغار المزارعين.

وتمول المرحلة الثانية من البرنامج، مؤسسة الإقراض الزراعي، فيما يتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بتغطية فوائد القروض.

وأكد الحنيفات، أن الاتفاقية ستسهم في تقليل كلف الإنتاج على المزارعين، مشيرا إلى أنها تستهدف الأنشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافة.

وقال إنه سيتم بموجب الاتفاقية، تغطية قروض المزارعين المستفيدين بسقف يصل إلى 20 ألف دينار بدون فائدة، مما يقلل من فاتورة الإنتاج الزراعي وإيجاد البيئة التنافسية في التصدير، إضافة إلى رفع هامش الربح للمزارع، بما يتلاءم وأولويات التحديث الاقتصادي في دعم القطاع الزراعي.

بدوره قال الخرابشة، إن تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تخصيص مبلغ 1.14 مليون دينار ضمن الخطة الإقراضية الخاصة بمؤسسة الإقراض الزراعي، وتُمنح للمستفيدين بدون فوائد؛ بحيث يُمنح المستفيد قرضا بقيمة لا تتجاوز 20 ألف دينار، ويتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة بتسديد كامل الفوائد المترتبة على قروض تركيب أنظمة الخلايا الشمسية.

وأوضح الخرابشة أن المرحلة الثانية تأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة، وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، ومنها، القطاع الزراعي، لافتا إلى أن البرنامج يصب في مساعدة المزارعين الصغار في تطوير مشاريعهم وصولا إلى التخفيف من عبء فاتورة الطاقة الكهربائية وتكلفة ديزل المحركات لتشغيل مزارعهم وزيادة تنافسيتهم في السوق المحلي وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي.

وأشار مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، إلى أن المؤسسة حريصة على تقديم الدعم والتمويل للمزارعين وفقا لمسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التمويل الذي يتناغم مع حلقات البناء للقطاع الزراعي، حيث بلغ حجم الإقراض للعام 2023 (52 مليون دينار، وبلغ حجم الإقراض بدون فائدة 10 ملايين دينار لضمان دعم القطاع.

وعن المرحلة الأولى من البرنامج، بين مدير صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة رسمي حمزة، أنه تم دعم تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 172 مزرعة موزعة في مناطق المملكة كافة، وبتكلفة 2 مليون دينار تم صرفها من المؤسسة من أموالها الذاتية، في حين قام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة على دفع فوائد تلك القروض وبنسبة 3.5 بالمائة وبواقع 350 ألف دينار .

وأشاد بأثر البرنامج في رفع الوعي والمعرفة لدى المزارعين بأهمية أنظمة الطاقة الشمسية وانعكاسها على تكلفة فاتورة الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج الزراعي والتنافسية، لافتا إلى أن البرنامج ساهم في رفع تنافسية المزارعين في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق غير المزودة بالتيار الكهربائي وذلك من خلال تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مربوطة على الشبكة، إذ أظهرت النتائج أن نسبة الأنظمة غير المربوطة على الشبكة هي، 36 بالمائة من العدد الكلي لأنظمة الخلايا الشمسية المركبة.

--(بترا)

م ف/ ف م

29/10/2023 16:04:54