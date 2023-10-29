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استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال شرق نابلس

10/29/2023 2:27:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وفق ما أعلن مستشفى النجاح في نابلس.
--(بترا)
م ف/
29/10/2023 16:01:37

MENAFN29102023000117011021ID1107325322

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