استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال شرق نابلس

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال شرق نابلس
التاريخ
10/29/2023 2:27:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وفق ما أعلن مستشفى النجاح في نابلس.
--(بترا)
م ف/
29/10/2023 16:01:37
MENAFN29102023000117011021ID1107325322
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