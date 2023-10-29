اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- انتخبت لجان مجلس النواب الدائمة، خلال اجتماعات مُنفصلة ومُتتابعة، اليوم الأحد، رؤساءها ونوابهم ومُقرريها.
وشهدت الاجتماعات، التي عُقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، عبدالرحيم المعايعة، والنائب الثاني للرئيس يحيى عبيدات، والمُساعدين النائب فايزة عضيبات وميادة شريم، انتخاب رؤساء ونواب رؤساء ومُقررين، بينما اختير بعضهم بالتزكية.
واللجان النيابية التي فاز رؤساؤها ومُقرروها بالتزكية، هي: المالية الدكتور نمر السليحات رئيسًا، وضرار الحراسيس نائبًا للرئيس، وعلي الطراونة مُقررًا؛ والقانونية: الدكتور غازي الذنيبات رئيسًا، ومحمد جرادات نائبًا للرئيس، وصالح الوخيان مُقررًا؛ والشؤون الخارجية: خلدون حينا رئيسًا، وأسماء الرواحنة نائبًا للرئيس، وعيد النعيمات مُقررًا؛ والاقتصاد والاستثمار: عمر النبر رئيسًا، وهايل عياش نائبًا للرئيس، وعدنان مشوقة مُقررًا والشباب والرياضة والثقافة: محمد المحارمة رئيسًا، وجعفر ربابعة نائبًا للرئيس، وأيمن مدانات مُقررًا؛ والصحة والغذاء: الدكتور محمد الخلايلة رئيسًا، والدكتور محمد العبابنة نائبًا للرئيس، والدكتور تيسير كريشان مُقررًا؛ والخدمات العامة والنقل: غازي البداوي رئيسًا، ونواش القواقزة نائبًا للرئيس، وزهير السعيدين مُقررًا؛ والسياحة والآثار: مجدي اليعقوب رئيسًا، وسالم العمري نائبًا للرئيس، وعائشة الحسنات مُقررًا؛ والطاقة والثروة المعدنية: طلال النسور رئيسًا، وعبدالله عواد نائبًا للرئيس، ورهق الزواهرة مُقررًا؛ وفلسطين: المُهندس فراس العجارمة رئيسًا، والدكتور فايز بصبوص نائبًا للرئيس، والدكتور محمد أبو صعيليك مُقررًا.
في حين فاز النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام، فيما فاز بالتزكية النائب رائد رباع نائبًا للرئيس، والنائب عبد المحسيري مُقررًا.
وفاز النائب يزن الشديفات برئاسة اللجنة الإدارية، بينما فاز بالتزكية النائب إمغير الهملان مُقررًا.
كما فاز النائب الدكتور بلال المومني برئاسة لجنة التربية والتعليم، والنائب الدكتور توفيق المراعية نائبًا للرئيس، فيما فاز بالتزكية النائب الدكتور محمد عكور مُقررًا.
وفاز النائب علي الغزاوي برئاسة لجنة البيئة والمناخ، والنائب مروة الصعوب نائبًا للرئيس، والنائب فليحة الخضير مُقررًا بالتزكية.
وانتخبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النائب رمزي العجارمة رئيسًا لها، في حين فاز بالتزكية النائب حسن الرياطي نائبًا للرئيس، والنائب محمد الشطناوي مُقررًا.
وبخصوص لجنة الريف والبادية، فقد فاز برئاستها بالانتخاب النائب المُهندسة عبير الجبور، وبالتزكية فاز النائب راشد الشوحة نائبًا للرئيس.
وبشأن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فقد فاز برئاستها النائب عبدالله أبو زيد، بينما فاز بالتزكية النائب ماجد الرواشدة نائبًا للرئيس، والنائب فادي العدوان مُقررًا.
وفيما يتعلق بلجنة الزراعة والمياه، فقد فاز برئاستها بالقُرعة النائب محمد العلاقمة، بعدما تساوى بالأصوات مع النائب ناجح العدوان، فيما فاز بالتزكية العدوان نائبًا للرئيس، والنائب عودة النوايشة مُقررًا.
كما فازت النائب زينب البدول بالقُرعة، برئاسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة، بينما فازت بالتزكية النائب هادية السرحان نائبًا للرئيس .
وفاز أيضًا بالقُرعة النائب هيثم زيادين برئاسة لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتزكية النائب إسلام الطباشات نائبًا للرئيس، والنائب أيوب خميس مُقررًا.
--(بترا)
م خ/ن ح/رق
29/10/2023 16:00:25
MENAFN29102023000117011021ID1107325321
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