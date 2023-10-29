اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين

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عمان 29 تشرين الأول (بترا)- انتخبت لجان مجلس النواب الدائمة، خلال اجتماعات مُنفصلة ومُتتابعة، اليوم الأحد، رؤساءها ونوابهم ومُقرريها.

وشهدت الاجتماعات، التي عُقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، عبدالرحيم المعايعة، والنائب الثاني للرئيس يحيى عبيدات، والمُساعدين النائب فايزة عضيبات وميادة شريم، انتخاب رؤساء ونواب رؤساء ومُقررين، بينما اختير بعضهم بالتزكية.

واللجان النيابية التي فاز رؤساؤها ومُقرروها بالتزكية، هي: المالية الدكتور نمر السليحات رئيسًا، وضرار الحراسيس نائبًا للرئيس، وعلي الطراونة مُقررًا؛ والقانونية: الدكتور غازي الذنيبات رئيسًا، ومحمد جرادات نائبًا للرئيس، وصالح الوخيان مُقررًا؛ والشؤون الخارجية: خلدون حينا رئيسًا، وأسماء الرواحنة نائبًا للرئيس، وعيد النعيمات مُقررًا؛ والاقتصاد والاستثمار: عمر النبر رئيسًا، وهايل عياش نائبًا للرئيس، وعدنان مشوقة مُقررًا والشباب والرياضة والثقافة: محمد المحارمة رئيسًا، وجعفر ربابعة نائبًا للرئيس، وأيمن مدانات مُقررًا؛ والصحة والغذاء: الدكتور محمد الخلايلة رئيسًا، والدكتور محمد العبابنة نائبًا للرئيس، والدكتور تيسير كريشان مُقررًا؛ والخدمات العامة والنقل: غازي البداوي رئيسًا، ونواش القواقزة نائبًا للرئيس، وزهير السعيدين مُقررًا؛ والسياحة والآثار: مجدي اليعقوب رئيسًا، وسالم العمري نائبًا للرئيس، وعائشة الحسنات مُقررًا؛ والطاقة والثروة المعدنية: طلال النسور رئيسًا، وعبدالله عواد نائبًا للرئيس، ورهق الزواهرة مُقررًا؛ وفلسطين: المُهندس فراس العجارمة رئيسًا، والدكتور فايز بصبوص نائبًا للرئيس، والدكتور محمد أبو صعيليك مُقررًا.

في حين فاز النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام، فيما فاز بالتزكية النائب رائد رباع نائبًا للرئيس، والنائب عبد المحسيري مُقررًا.

وفاز النائب يزن الشديفات برئاسة اللجنة الإدارية، بينما فاز بالتزكية النائب إمغير الهملان مُقررًا.

كما فاز النائب الدكتور بلال المومني برئاسة لجنة التربية والتعليم، والنائب الدكتور توفيق المراعية نائبًا للرئيس، فيما فاز بالتزكية النائب الدكتور محمد عكور مُقررًا.

وفاز النائب علي الغزاوي برئاسة لجنة البيئة والمناخ، والنائب مروة الصعوب نائبًا للرئيس، والنائب فليحة الخضير مُقررًا بالتزكية.

وانتخبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النائب رمزي العجارمة رئيسًا لها، في حين فاز بالتزكية النائب حسن الرياطي نائبًا للرئيس، والنائب محمد الشطناوي مُقررًا.

وبخصوص لجنة الريف والبادية، فقد فاز برئاستها بالانتخاب النائب المُهندسة عبير الجبور، وبالتزكية فاز النائب راشد الشوحة نائبًا للرئيس.

وبشأن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فقد فاز برئاستها النائب عبدالله أبو زيد، بينما فاز بالتزكية النائب ماجد الرواشدة نائبًا للرئيس، والنائب فادي العدوان مُقررًا.

وفيما يتعلق بلجنة الزراعة والمياه، فقد فاز برئاستها بالقُرعة النائب محمد العلاقمة، بعدما تساوى بالأصوات مع النائب ناجح العدوان، فيما فاز بالتزكية العدوان نائبًا للرئيس، والنائب عودة النوايشة مُقررًا.

كما فازت النائب زينب البدول بالقُرعة، برئاسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة، بينما فازت بالتزكية النائب هادية السرحان نائبًا للرئيس .

وفاز أيضًا بالقُرعة النائب هيثم زيادين برئاسة لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتزكية النائب إسلام الطباشات نائبًا للرئيس، والنائب أيوب خميس مُقررًا.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

29/10/2023 16:00:25