ربط مطار الملكة علياء بمدينة بروكسل عبر 3 رحلات أسبوعية مباشرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- استقبل مطار الملكة علياء الدولي، أول رحلة للملكية الأردنية من مدينة بروكسل في بلجيكا، إيذانًا بإطلاق مسار جوي مباشر إلى عمّان بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.

وبحسب بيان لمجموعة المطار الدولي، اليوم الأحد، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود، إن المسار الجوي الجديد بين العاصمتين، يفتح الأبواب أمام السياح من أوروبا لاستكشاف كنوز الأردن عبر الناقل الوطني للمملكة، مشيراً إلى أن انضمام بروكسل إلى شبكة المجموعة، يتماشى مع هدفها المتمثل في أن يكون مطار الملكة علياء الدولي البوابة الجوية الرئيسية للأردن والمشرق العربي، إضافة إلى تعزيز السياحة الوطنية.

وأضاف "بالتعاون مع شركائنا، سنواصل العمل لنجعل المطار مكانًا مُرحِّبًا ومريحًا يشعر فيه المسافرون كأنهم في بيوتهم، مع إضفاء المتعة وكرم الضيافة على كلّ خطوة في رحلاتهم".

وأشار البيان إلى أن التوسع الأخير في شبكة وجهات المطار، يجسد الجهود المشتركة التي يبذلها شركاؤه لتزويد المسافرين بمسارات جوية مريحة دون توقف إلى المدن الإقليمية والعالمية، بما يلبي احتياجاتهم بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.

ولفت إلى أن بروكسل تمثل الإضافة الخامسة إلى شبكة الملكية الأردنية المتنامية في أوروبا، بعد الإطلاق الناجح للمسارات الجوية إلى ليون وميلانو وستوكهولم ودوسلدورف أخيرا، ما يؤكد استراتيجية الملكية الجديدة، والتزامها بتعزيز السياحة في الأردن، وأن تصبح شركة الطيران المفضلة في منطقة المشرق العربي.

من جهته، بين رئيس القطاع التجاري في الملكية الأردنية، كريم مخلوف؛ أن المسار الجديد إلى بروكسل، سيسهل على السياح القادمين من بلجيكا اكتشاف عجائب الأردن المذهلة أكثر من أي وقت مضى، معتبراً أن تشجيع السياحة إلى المملكة وتعزيزها محورًا رئيسيًا لاستراتيجية الشركة الجديدة.

وقال إن هذا المسار الجديد هو خطوة أخرى تتماشى مع خطة النمو الخمسية الطموحة للملكية الأردنية، والتي تتضمن زيادة أسطولها الحالي المكون من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ق

29/10/2023 15:56:08