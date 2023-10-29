ربط مطار الملكة علياء بمدينة بروكسل عبر 3 رحلات أسبوعية مباشرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- استقبل مطار الملكة علياء الدولي، أول رحلة للملكية الأردنية من مدينة بروكسل في بلجيكا، إيذانًا بإطلاق مسار جوي مباشر إلى عمّان بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.
وبحسب بيان لمجموعة المطار الدولي، اليوم الأحد، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود، إن المسار الجوي الجديد بين العاصمتين، يفتح الأبواب أمام السياح من أوروبا لاستكشاف كنوز الأردن عبر الناقل الوطني للمملكة، مشيراً إلى أن انضمام بروكسل إلى شبكة المجموعة، يتماشى مع هدفها المتمثل في أن يكون مطار الملكة علياء الدولي البوابة الجوية الرئيسية للأردن والمشرق العربي، إضافة إلى تعزيز السياحة الوطنية.
وأضاف "بالتعاون مع شركائنا، سنواصل العمل لنجعل المطار مكانًا مُرحِّبًا ومريحًا يشعر فيه المسافرون كأنهم في بيوتهم، مع إضفاء المتعة وكرم الضيافة على كلّ خطوة في رحلاتهم".
وأشار البيان إلى أن التوسع الأخير في شبكة وجهات المطار، يجسد الجهود المشتركة التي يبذلها شركاؤه لتزويد المسافرين بمسارات جوية مريحة دون توقف إلى المدن الإقليمية والعالمية، بما يلبي احتياجاتهم بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.
ولفت إلى أن بروكسل تمثل الإضافة الخامسة إلى شبكة الملكية الأردنية المتنامية في أوروبا، بعد الإطلاق الناجح للمسارات الجوية إلى ليون وميلانو وستوكهولم ودوسلدورف أخيرا، ما يؤكد استراتيجية الملكية الجديدة، والتزامها بتعزيز السياحة في الأردن، وأن تصبح شركة الطيران المفضلة في منطقة المشرق العربي.
من جهته، بين رئيس القطاع التجاري في الملكية الأردنية، كريم مخلوف؛ أن المسار الجديد إلى بروكسل، سيسهل على السياح القادمين من بلجيكا اكتشاف عجائب الأردن المذهلة أكثر من أي وقت مضى، معتبراً أن تشجيع السياحة إلى المملكة وتعزيزها محورًا رئيسيًا لاستراتيجية الشركة الجديدة.
وقال إن هذا المسار الجديد هو خطوة أخرى تتماشى مع خطة النمو الخمسية الطموحة للملكية الأردنية، والتي تتضمن زيادة أسطولها الحالي المكون من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
29/10/2023 15:56:08
MENAFN29102023000117011021ID1107325320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.