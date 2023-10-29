الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

كما دعت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى إدراك مخططات بن غفير وسموتريتش والجمعيات الاستيطانية التوسعية العنصرية وإرهابها في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لوقفها فورا.

ودان البيان حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي، والتي خلفت المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وتوسيع رقعة الخراب بهدف تدمير أي مقومات للحياة البشرية في قطاع غزة، في حرب شاملة ومفتوحة للتخلص من أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع ويتعرضون لأبشع أشكال الإبادة بآلة الحرب والقتل الإسرائيلية.

كما دانت استباحة المستوطنين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والتي كان آخرها، إجبار أكثر من 250 فلسطينيا في قرية زنوتا جنوب الخليل على ترك منازلهم وأراضيهم، وغيرها الكثير من الاعتداءات التي تتم بحماية جيش الاحتلال.

واستنكرت الوزارة استمرار الفشل الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة وتأمين وصول كافة الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.

--(بترا)

م ف/رق

29/10/2023 15:52:19