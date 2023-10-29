الوطنيّ لتطوير المناهج يعقد اجتماعًا لعمداء كليّات العلوم التربويّة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول(بترا)- عقد المركز الوطنيّ لتطوير المناهج أمس السبت، اجتماعا مع عددٍ من عمداء كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية، الحكومية والخاصة.

وبحسب بيان اليوم للمركز، ناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، سبل تعزيز التعاون بين المركز وكليات العلوم التربوية، وتعزيز حضور المناهج المطورة في المجال البحثي في الكليات بما يخدم عملية تطوير وتجويد المناهج المطورة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مخرجات العملية التعليمية في الأردن.

وقال إن المركز منفتحٌ على تعزيز التعاون والتشاركية مع المؤسسات الوطنية المعنية بالعملية التعليمية والتربوية وتطوير المناهج، لتبادل الخبرات بما ينعكس على المادة التعليمية المقدمة للطلبة، مشددا على أهمية حضور المناهج بشكل أكبر في المجال البحثي ودراسات الأثر للوقوف على مواطن القوة والضعف في المناهج المطورة، خاصة فيما يتعلق بالرسائل الجامعية وبحوث ومنشورات أساتذة كليات التربية وطلبة الدراسات العليا.

وأشار إلى أهمية إدماج هذه النشاطات البحثية في ضوء استحداث المركز ثلاث وحدات جديدة هي، القياس والتقويم، والبحوث والدراسات، وضمان الجودة، إضافة إلى وحدة المناهج والتدريب.

وتم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين المركز والكليات، وأن تزود الكليات المركز بالرسائل والبحوث المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية.

--(بترا)

ع س/ف م/ف ق

29/10/2023 15:45:16