حقوق الإنسان: بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان إسرائيل تواصل تدمير غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة العمل العربي المشترك في مجالي التنمية والسكان، لارتباطهما بحقوق الإنسان كافة، ويشكلان معا أحد الركائز الأساسية للحق بمستوى معيشي كاف وملائم، وفق ما أقرته المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العربي للسكان والتنمية، أنه يتوجب العمل بتضامن وتكاتف إنساني مشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءا من القضاء على الفقر والجوع، وتوفير الصحة الجيدة، والرفاه والتعليم، والمياه النظيفة، والعمل اللائق، وإقامة مدن محلية مستدامة، والحد من التغير المناخي، وإقامة السلام والعدل، وصولا إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو ضمان أن لا يبقى أحد خلف الركب.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للسكان والتنمية وما يدعو له من أهداف سامية تزامن مع عدوان وحرب آثمة ترتكبها إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ضد قطاع غزة، ارتكبت خلالها وما تزال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد السكان، وممارسة الإبادة الجماعية الممنهجة لأهالي القطاع، ومحاولة النقل القسري، وتدمير الأبنية السكنية والمستشفيات، وإلحاق الضرر بالمدارس والأعيان المختلفة، وتدمير البنية التحتية.

وتابع، "كما منع الاحتلال دخول المساعدات والمواد الغذائية والمياه والمواد الإغاثية والطبية والوقود، وكل الاحتياجات والمستلزمات التي تمثل الحد الأدنى لمتطلبات حياة السكان والعائلات والأطفال والشرائح كافة، في مخالفة صريحة وصارخة لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولمقتضيات أهداف التنمية المستدامة ومتطلباتها، بعيدا عن القيم المشتركة والتضامن الإنساني".

ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان على قطاع غزة، والبناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى هدنة فورية و دائمة، ووقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء القطاع، والوصول الفوري والآمن للمساعدات، وإلغاء الأمر الصادر عن إسرائيل بإخلاء المدنيين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات للنقل القسري، واحترام المرافق المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

بترا

ه ع/رق

29/10/2023 15:27:41