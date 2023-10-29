10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شمال غزة

10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شمال غزة
التاريخ
10/29/2023 2:27:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول(بترا)- من أمجد الشوا- استشهد 10مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
كما أصيب 3 من طواقم الدفاع المدني جراء استهدافهم خلال قيامهم بإخلاء مصابين من أحد المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي جنوب مدينة غزة .
وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية تجاه المناطق المحيطة بالمستشفى التركي بمنطقة جنوب مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/ف م
29/10/2023 15:15:31
MENAFN29102023000117011021ID1107325316
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