10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول(بترا)- من أمجد الشوا- استشهد 10مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما أصيب 3 من طواقم الدفاع المدني جراء استهدافهم خلال قيامهم بإخلاء مصابين من أحد المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي جنوب مدينة غزة .

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية تجاه المناطق المحيطة بالمستشفى التركي بمنطقة جنوب مدينة غزة.

--(بترا)

ا ش/ف م

29/10/2023 15:15:31