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10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شمال غزة

10/29/2023 2:27:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول(بترا)- من أمجد الشوا- استشهد 10مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
كما أصيب 3 من طواقم الدفاع المدني جراء استهدافهم خلال قيامهم بإخلاء مصابين من أحد المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي جنوب مدينة غزة .
وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية تجاه المناطق المحيطة بالمستشفى التركي بمنطقة جنوب مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/ف م
29/10/2023 15:15:31

MENAFN29102023000117011021ID1107325316

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