Monday, 30 October 2023 12:37 GMT

الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

10/29/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- دعا مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني في القطاع، والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وقال غيبريسوس في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات الصحية.
وأضاف ان المنظمة استعادت الاتصال مع موظفيها في القطاع، الذي أكدوا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع صعبة للغاية، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على القطاع، في ظل عدم توفر المياه والكهرباء والأماكن الآمنة لهم ولأسرهم وللغزيين.
--(بترا)
وز/رق
29/10/2023 15:02:01

MENAFN29102023000117011021ID1107325314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث