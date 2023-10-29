الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- دعا مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني في القطاع، والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وقال غيبريسوس في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات الصحية.
وأضاف ان المنظمة استعادت الاتصال مع موظفيها في القطاع، الذي أكدوا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع صعبة للغاية، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على القطاع، في ظل عدم توفر المياه والكهرباء والأماكن الآمنة لهم ولأسرهم وللغزيين.
--(بترا)
وز/رق
29/10/2023 15:02:01
MENAFN29102023000117011021ID1107325314
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