الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- دعا مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني في القطاع، والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وقال غيبريسوس في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات الصحية.

وأضاف ان المنظمة استعادت الاتصال مع موظفيها في القطاع، الذي أكدوا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع صعبة للغاية، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على القطاع، في ظل عدم توفر المياه والكهرباء والأماكن الآمنة لهم ولأسرهم وللغزيين.

--(بترا)

وز/رق

29/10/2023 15:02:01