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الحديدي وأبو خديجة يلعبان في نصف نهائي بطولة آسيا للملاكمة

10/29/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- يشارك لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي وميس أبو خديجة، يوم غد الاثنين، في مباراتي نصف نهائي بطولة آسيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في كازخستان.
ويتطلع اللاعبان لبلوغ المواجهة النهائية ، حيث يلتقي الحديدي اليوم في منافسات (وزن تحت 63.5 كغم) مع اللاعب توريخان سابيرخان من كازاخستان، وفي حال فوزه سينافس على الميدالية الذهبية في المواجهة النهائية للشباب، فيما تمثل خسارته ضمان الحصول على ميدالية برونزية.
وتنافس أبو خديجة اليوم في المربع الذهبي، اللاعبة الأوزبكية إبروخيمجونوفا مشتاريبونو في منافسات (وزن تحت 57 كغم) للشابات.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
29/10/2023 14:53:52

MENAFN29102023000117011021ID1107325313

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