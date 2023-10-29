الحديدي وأبو خديجة يلعبان في نصف نهائي بطولة آسيا للملاكمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- يشارك لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي وميس أبو خديجة، يوم غد الاثنين، في مباراتي نصف نهائي بطولة آسيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في كازخستان.
ويتطلع اللاعبان لبلوغ المواجهة النهائية ، حيث يلتقي الحديدي اليوم في منافسات (وزن تحت 63.5 كغم) مع اللاعب توريخان سابيرخان من كازاخستان، وفي حال فوزه سينافس على الميدالية الذهبية في المواجهة النهائية للشباب، فيما تمثل خسارته ضمان الحصول على ميدالية برونزية.
وتنافس أبو خديجة اليوم في المربع الذهبي، اللاعبة الأوزبكية إبروخيمجونوفا مشتاريبونو في منافسات (وزن تحت 57 كغم) للشابات.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
29/10/2023 14:53:52
MENAFN29102023000117011021ID1107325313
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