لجنة البرنامج المهني في مادبا تبحث احتياجات المدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 29 تشرين الأول (بترا)- بحثت لجنة البرنامج المهني (BTEC) في مديرية تربية قصبة مادبا خلال اجتماع اليوم الأحد، خطة الإضافات الصفية والتقنية للمدارس المهنية في المديرية، واحتياجاتها من مشاغل للتخصصات الجديدة ومختبرات العلوم والحاسوب وترتيبها حسب الأولوية.

وأكدت مديرة التربية لنا البخيت، ضرورة تحديد ما يمكن استحداثه من التخصصات الجديدة للعام الدراسي المقبل، وحصر احتياجاتها من تجهيزات ومختبرات لتضمينها في خطة المديرية.

وشددت على أهمية الزيارات الميدانية المكثفة في متابعة برنامج التعليم المهني والاطمئنان على حسن تنفيذه وفق خطط الوزارة.

--(بترا)

ج ب/م ف/رق

29/10/2023 14:47:14