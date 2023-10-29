ورشة توعوية حول الجرائم الإلكترونية والتنمر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، بالتعاون مع مبادرة "مدرستي"، ورشة توعوية عن الجرائم الالكترونية والتنمر في المدارس.

وتأتي الورشة بحسب بيان للمبادرة، اليوم الأحد، بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة 90 معلماً و معلمة ومرشدا ومرشدة ومديرا ومديرة من 30 مدرسة حكومية من مختلف أقاليم المملكة.

وأشار البيان الى أن شؤون المرأة وشركائها يقومون من خلال مشروع "التوعية بالجرائم الالكترونية والتنمر" بإعداد وتنفيذ برنامج توعوي حول العنف في الفضاء الإلكتروني بهدف التوعية بآثار ومخاطر الجرائم الإلكترونية والتنمر في المدارس.

كما سيتم العمل لاحقاً على عقد لقاءات مع أولياء الأمور والمجتمعات المحلية بهدف رفع الوعي حول الجرائم الالكترونية والتنمر وسبل الوقاية وآلية الإبلاغ عنها، ما سينعكس إيجاباً على المجتمع والأسرة وتعزيز البيئة التعليمية الأمنة والخالية من العنف والتنمر.

كما يهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وديناميكية تساهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم من خلال الوقاية من العنف الإلكتروني والتنمر.

--(بترا)





ع س/ أ أ/رق









29/10/2023 14:10:43