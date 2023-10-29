ورشة توعوية حول الجرائم الإلكترونية والتنمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، بالتعاون مع مبادرة "مدرستي"، ورشة توعوية عن الجرائم الالكترونية والتنمر في المدارس.
وتأتي الورشة بحسب بيان للمبادرة، اليوم الأحد، بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة 90 معلماً و معلمة ومرشدا ومرشدة ومديرا ومديرة من 30 مدرسة حكومية من مختلف أقاليم المملكة.
وأشار البيان الى أن شؤون المرأة وشركائها يقومون من خلال مشروع "التوعية بالجرائم الالكترونية والتنمر" بإعداد وتنفيذ برنامج توعوي حول العنف في الفضاء الإلكتروني بهدف التوعية بآثار ومخاطر الجرائم الإلكترونية والتنمر في المدارس.
كما سيتم العمل لاحقاً على عقد لقاءات مع أولياء الأمور والمجتمعات المحلية بهدف رفع الوعي حول الجرائم الالكترونية والتنمر وسبل الوقاية وآلية الإبلاغ عنها، ما سينعكس إيجاباً على المجتمع والأسرة وتعزيز البيئة التعليمية الأمنة والخالية من العنف والتنمر.
كما يهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وديناميكية تساهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم من خلال الوقاية من العنف الإلكتروني والتنمر.
--(بترا)
ع س/ أ أ/رق
29/10/2023 14:10:43
MENAFN29102023000117011021ID1107325311
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