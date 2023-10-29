ارتفاع عدد شهداء غزة إلى أكثر من 8 آلاف شهيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن عدد الشهداء منذ بدء الحرب بلغ 8005 شهداء، بينهم 3324 طفلاً، و2062 سيدة، و460 مسنا، و1870 بلاغا عن مفقودين بينهم 1020 طفلاً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 56 مجزرة، راح ضحيتها 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب القطاع الذي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة.
وأشار إلى أن عدد العائلات التي فُقدت بلغ 881، حيث أن الاحتلال تعمد استهدافهم، مؤكدا أن عدد الكوادر الطبية التي استشهدت بلغ 116، وتدمير 25 سيارة إسعاف، واستهداف 57 مؤسسة صحية.
--(بترا)
أ ش/م ف/رق
29/10/2023 14:01:25
MENAFN29102023000117011021ID1107325310
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