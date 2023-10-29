ارتفاع عدد شهداء غزة إلى أكثر من 8 آلاف شهيد

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن عدد الشهداء منذ بدء الحرب بلغ 8005 شهداء، بينهم 3324 طفلاً، و2062 سيدة، و460 مسنا، و1870 بلاغا عن مفقودين بينهم 1020 طفلاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 56 مجزرة، راح ضحيتها 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب القطاع الذي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة.

وأشار إلى أن عدد العائلات التي فُقدت بلغ 881، حيث أن الاحتلال تعمد استهدافهم، مؤكدا أن عدد الكوادر الطبية التي استشهدت بلغ 116، وتدمير 25 سيارة إسعاف، واستهداف 57 مؤسسة صحية.

--(بترا)

أ ش/م ف/رق

29/10/2023 14:01:25