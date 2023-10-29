برنامج تدريبي حول المعايير الوطنية لخدمات الصحة الإنجابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- نفّذ المجلس الأعلى للسكان بدعم من منظمة أوكسفام، وضمن مراحل مشروع شركاء مسارنا 2023، برنامجا تدريبيا متخصصا للتعريف بوثيقة المعايير الوطنية لخدمات الصحة الإنجابية للعاملين في الجمعيات الشريكة ذات العلاقة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الأحد، تضمّنت أولى مراحل المشروع تحديد الاحتياجات، من خلال الوقوف على الوضع القائم في الجمعيات الشريكة في المشروع، وهي: جمعية اتحاد المرأة الأردنية، مؤسسة طمي للتنمية البشرية، شبكة نايا المجتمعية، منظمة سواعد التغيير لتمكين المجتمع، منظمة درابزين للتنمية البشرية ومركز حكاية لتنمية المجتمع المدني.

فيما شملت المرحلة الثانية للمشروع تنفيذ برنامج تدريبي متخصص، والذي تناول تحليلاً شاملاً لكل معيار من الثمانية معايير، المتضمنة في وثيقة المعايير الوطنية لخدمات الصحة الإنجابية حيث تم تناول المعايير الرئيسية والمعايير الفرعية على مستوى المدخلات والعمليات والمخرجات.

وخلال افتتاح البرنامج، الذي استمر أربعة أيام، أكّدت مساعدة أمين عام المجلس الأعلى للسكان، رانيا العبادي، أهمية المشروع الذي جاء انسجاماً مع أهداف المجلس في الحرص على صحة الشباب الذين يمثلون أحد الدعائم الأساسية في أي مجتمع.

وقالت، إن فئة الشباب تشكّل 20 بالمئة من مجموع السكان في الأردن، وأنهم الفئة الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية، فتقديم حزمة متكاملة من هذا النوع من الخدمات لهم من الأمور الضرورية لمساعدتهم لاتخاذ القرارات السليمة، فيما يتعلق بصحتهم وتمكينهم من تطبيق هذه القرارات ضمن السياق الثقافي والاجتماعي الأردني.

بدورها، بيّنت مديرة مشروع العدالة بين الجنسين "مشروع مسارنا"، ميس الصعيدي، أهمية توعية الشباب بقضايا الصحة الإنجابية، لاسيما أنهم يمثلون بناة المستقبل.

وشمل البرنامج التدريبي، جلسات متخصصة قدمتها مساعدة أمين عام المجلس، ومنسقة برنامج كسب التأييد وبناء قدرات الشركاء في المجلس بديعة قبيلات، ومنسقة برنامج السكان والتنمية والنوع الاجتماعي جوانا سماوي.

وتناولت الجلسات، عدة مواضيع شملت مفهوم الصحة الإنجابية ومكوناتها، والتعريف بالمعايير الثمانية لخدمات الصحة الإنجابيةوالمعايير الفرعية المنبثقة عنها.

واختتم البرنامج التدريبي بوضع خطط مستقبلية من قبل الجمعيات المشاركة، لتعزيز دورها في مجال توعية الشباب والمجتمعات المحلية بقضايا الصحة الإنجابية.

يُشار إلى أن مشروع مسارنا، والمُنفّذ من خلال منظمة أوكسفام، هو مشروع إقليمي يُنفّذ في 6 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى التوعية المجتمعية في المواضيع الصحية التي تستهدف الشباب.

--(بترا)

وز/أ م/ف ق

29/10/2023 13:56:50