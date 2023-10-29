البرلمان العربي يدعو للتكاتف بالمحافل الدولية لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 29 تشرين الأول(بترا)- دعا البرلمان العربي إلى تكاتف الصوت العربي والأفريقي في جميع المحافل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وارتكابه كل صور جرائم الحرب فيه.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أنجولا، ورئيسة الجمعة العامة للاتحاد البرلماني الدولي كارولينا سيركيرا، خلال فترة اجتماعات الاتحاد التي استضافتها العاصمة الأنجولية لواندا.
وقال العسومي، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لأبشع أنواع حرب الإبادة الجماعية دون أن يحرك العالم ساكنا، وهو ما يتطلب تكاتف الصوت العربي والأفريقي في المحافل الدولية للوقف الفوري لهذا العدوان الذي تمارس خلاله قوة الاحتلال الغاشمة كل صور جرائم الحرب.
من جهتها، أكدت كارولينا دعم بلادها لقضية الشعب الفلسطيني وضرورة نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته الحرة والمستقلة، موضحة أن المجتمع الدولي يجب أن يكون له تأثير قوي في وقف هذا العدوان على قطاع غزة، وتحقيق التهدئة في المنطقة التي تعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار.
--(بترا)
ن ا / أ أ/ف ق
29/10/2023 13:41:01
MENAFN29102023000117011021ID1107325308
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