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البرلمان العربي يدعو للتكاتف بالمحافل الدولية لوقف العدوان على غزة

10/29/2023 2:27:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 29 تشرين الأول(بترا)- دعا البرلمان العربي إلى تكاتف الصوت العربي والأفريقي في جميع المحافل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وارتكابه كل صور جرائم الحرب فيه.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أنجولا، ورئيسة الجمعة العامة للاتحاد البرلماني الدولي كارولينا سيركيرا، خلال فترة اجتماعات الاتحاد التي استضافتها العاصمة الأنجولية لواندا.
وقال العسومي، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لأبشع أنواع حرب الإبادة الجماعية دون أن يحرك العالم ساكنا، وهو ما يتطلب تكاتف الصوت العربي والأفريقي في المحافل الدولية للوقف الفوري لهذا العدوان الذي تمارس خلاله قوة الاحتلال الغاشمة كل صور جرائم الحرب.
من جهتها، أكدت كارولينا دعم بلادها لقضية الشعب الفلسطيني وضرورة نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته الحرة والمستقلة، موضحة أن المجتمع الدولي يجب أن يكون له تأثير قوي في وقف هذا العدوان على قطاع غزة، وتحقيق التهدئة في المنطقة التي تعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار.
--(بترا)
ن ا / أ أ/ف ق
29/10/2023 13:41:01

MENAFN29102023000117011021ID1107325308

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