الفايز يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 29 تشرين الأول (بترا)- تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، التقرير السنوي المُتعلق بأعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022، الذي تضمن إنجازات الهيئة والتوصيات المتعلقة بتعزيز دورها وتطوير عملها، للحفاظ على المال العام، والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال استقبال الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي.

وقال الفايز، إن مجلس الأعيان حريص على التعاون مع الهيئة والوقوف على أي مقترحات تتعلق بالتشريعات التي تُعنى بها للنهوض بدورها، مبينًا أنه سيصار إلى دراسة التقرير من قبل اللجان المعنية في المجلس.

وأثنى الفايز على دور الهيئة والعاملين فيها في السعي إلى ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد، مؤكدًا أن المجلس سيكون داعمًا لجميع الجهود التي تقوم بها الهيئة، والعمل على إزالة المعيقات التشريعية التي تحد من عملها.

بدوره، عرض حجازي لطبيعة عمل الهيئة وإنجازاتها المتحققة في حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى انخفاض الفساد المالي وفق التقرير بنسبة 55 بالمئة بسبب جهود التوعية والتثقيف التي تقوم بها الهيئة حول معايير النزاهة والشفافية.

وأشار إلى أبرز إنجازات الهيئة وطموحاتها المستقبلية وطبيعة الشكاوى التي تعاملت معها.

--(بترا)

م ش/م ف/اح

29/10/2023 13:31:38