الكويت تدعو جميع رعاياها لمغادرة لبنان

بيروت 29 تشرين الأول(بترا)- دعت ‏سفارة الكويت في لبنان في بيان اليوم الأحد، جميع رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد. وطلبت السفارة من الكويتيين في لبنان التواصل معها وتسجيل بياناتهم. --(بترا) ف ج/أ م / س س 29/10/2023 12:44:53

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