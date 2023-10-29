إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بمناطق مختلفة في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين أول (بترا) - أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، عن إصابة 4 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، أن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء مواجهات اندلعت اثر اقتحام المخيم، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.
وفي طمون جنوب طوباس، أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 5 شبان بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي (وتنوعت الإصابات في الصدر والظهر والحوض والأطراف)، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فجرا، بحوالي 20 مركبة عسكرية ترافقها جرافة، حيث دارت مواجهات.
وفي جنين، أصيب 5 مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة جنين، وبلدة السيلة الحارثية.
وأفادت الجمعية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين وبلدة السيلة الحارثية غربا، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 5 شبان بالرصاص.
وعاث جنود الاحتلال خرابا في محل للصرافة في مدينة جنين يعود لأحد المواطنين من بلدة السيلة، ودمروا عددا من البسطات في المدينة، وأطلقوا النار على نوافذ مسجد جنين الصغير، وألحقوا أضرارا بعدد من المركبات.
وفي الخليل، أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الطبقة وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.
وأفادت الجمعية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية الطبقة وبلدة بني نعيم، وأطلق الجنود الرصاص الحي، ما تسبب بإصابة شاب في أطرافه السفلية في قرية الطبقة، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال في الطبقة وبني نعيم.
وفي رام الله، أصيب 11 مواطنا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
وذكرت الجمعية، أن 11 مواطنا أصيبوا برصاص الاحتلال الحي في الأطراف، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
29/10/2023 12:42:38
MENAFN29102023000117011021ID1107325304
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