إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بمناطق مختلفة في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين أول (بترا) - أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، عن إصابة 4 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، أن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء مواجهات اندلعت اثر اقتحام المخيم، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وفي طمون جنوب طوباس، أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 5 شبان بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي (وتنوعت الإصابات في الصدر والظهر والحوض والأطراف)، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فجرا، بحوالي 20 مركبة عسكرية ترافقها جرافة، حيث دارت مواجهات.

وفي جنين، أصيب 5 مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة جنين، وبلدة السيلة الحارثية.

وأفادت الجمعية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين وبلدة السيلة الحارثية غربا، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 5 شبان بالرصاص.

وعاث جنود الاحتلال خرابا في محل للصرافة في مدينة جنين يعود لأحد المواطنين من بلدة السيلة، ودمروا عددا من البسطات في المدينة، وأطلقوا النار على نوافذ مسجد جنين الصغير، وألحقوا أضرارا بعدد من المركبات.

وفي الخليل، أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الطبقة وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.

وأفادت الجمعية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية الطبقة وبلدة بني نعيم، وأطلق الجنود الرصاص الحي، ما تسبب بإصابة شاب في أطرافه السفلية في قرية الطبقة، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال في الطبقة وبني نعيم.

وفي رام الله، أصيب 11 مواطنا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت الجمعية، أن 11 مواطنا أصيبوا برصاص الاحتلال الحي في الأطراف، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

29/10/2023 12:42:38