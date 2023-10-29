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الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع الرسائل الاحتيالية

10/29/2023 2:27:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا) - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني عبر "تلميحة رقم 17" من التجاوب مع الرسائل قبل التأكد من موثوقية الجهة المرسلة.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الرسائل الاحتيالية تعد أحد الأساليب التي يستخدمها المخترقون بكثرة لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.
يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشروعات المركز التوعوية، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني.
وتتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم، وحمايتهم من التعرض لمخاطر الأمن السيبراني.
-- (بترا)
غ ح/أص/ب ط
29/10/2023 12:30:25

MENAFN29102023000117011021ID1107325303

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