الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع الرسائل الاحتيالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا) - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني عبر "تلميحة رقم 17" من التجاوب مع الرسائل قبل التأكد من موثوقية الجهة المرسلة.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الرسائل الاحتيالية تعد أحد الأساليب التي يستخدمها المخترقون بكثرة لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.
يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشروعات المركز التوعوية، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني.
وتتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم، وحمايتهم من التعرض لمخاطر الأمن السيبراني.
-- (بترا)
غ ح/أص/ب ط
29/10/2023 12:30:25
MENAFN29102023000117011021ID1107325303
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