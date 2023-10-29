تطوع 2000 طبيب مصري للانضمام إلى الطواقم الطبية بغزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 29 تشرين الأول (بترا) - قال نقيب الأطباء المصريين، الدكتور أسامة عبد الحي، إن أكثر من 2000 طبيب مصري تطوعوا للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة.

وأكد في بيان اليوم الأحد، أن النقابة استقبلت طلبات تطوع من أكثر من 2000 طبيب ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام الى الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وأشار الى وجود تواصل دائم بين النقابة ورئيس الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية.

يذكر أن نقابة الأطباء، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التبرع على حسابات لجنة مصر العطاء لدعم الشعب الفلسطيني، وفتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين، على أن تكون تلك الفرق الطبية على أهبة الاستعداد دائمًا للمشاركة في أي وقت، وتحت أي ظروف تتطلبها الأحداث الراهنة.

-- (بترا)

ن ا/أ أ/ب ط

29/10/2023 12:08:31