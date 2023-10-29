تطوع 2000 طبيب مصري للانضمام إلى الطواقم الطبية بغزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 29 تشرين الأول (بترا) - قال نقيب الأطباء المصريين، الدكتور أسامة عبد الحي، إن أكثر من 2000 طبيب مصري تطوعوا للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة.
وأكد في بيان اليوم الأحد، أن النقابة استقبلت طلبات تطوع من أكثر من 2000 طبيب ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام الى الطواقم الطبية في قطاع غزة.
وأشار الى وجود تواصل دائم بين النقابة ورئيس الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية.
يذكر أن نقابة الأطباء، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التبرع على حسابات لجنة مصر العطاء لدعم الشعب الفلسطيني، وفتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين، على أن تكون تلك الفرق الطبية على أهبة الاستعداد دائمًا للمشاركة في أي وقت، وتحت أي ظروف تتطلبها الأحداث الراهنة.
-- (بترا)
ن ا/أ أ/ب ط
29/10/2023 12:08:31
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