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الاحتلال الإسرائيلي يهدد مجددا بقصف مستشفى القدس في غزة

10/29/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- هدد الاحتلال الإسرائيلي مجددا، صباح اليوم الأحد، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالقصف بالصواريخ.
وقال مدير المستشفى بشار مراد في بيان، "تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه".
يذكر أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية الفلسطينية".
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
29/10/2023 12:10:57

MENAFN29102023000117011021ID1107325300

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