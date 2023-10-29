الاحتلال الإسرائيلي يهدد مجددا بقصف مستشفى القدس في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يهدد مجددا بقصف مستشفى القدس في غزة
التاريخ
10/29/2023 2:27:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- هدد الاحتلال الإسرائيلي مجددا، صباح اليوم الأحد، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالقصف بالصواريخ.
وقال مدير المستشفى بشار مراد في بيان، "تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه".
يذكر أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية الفلسطينية".
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
29/10/2023 12:10:57
MENAFN29102023000117011021ID1107325300
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