كتائب القسام تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة غرب بيت لاهيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الأول (بترا) - أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة المدرسة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وان عناصر المقاومة خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي حاولت التوغل بشكل محدود الى شمالي القطاع.
وقالت، إنها استهدفت آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذت عدة عمليات قنص.
من جهته، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لإذاعة الجيش (جالي تساهل)، إنه خلال الليلة الماضية، أصيب ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة خلال توغل الجيش في شمالي القطاع بعد إطلاق قذيفة عليهم، مؤكدا ان جنديا آخر أصيب بجروح متوسطة خلال اشتباكات اندلعت في شمالي القطاع.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
29/10/2023 11:49:46
MENAFN29102023000117011021ID1107325299
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