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كتائب القسام تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة غرب بيت لاهيا

10/29/2023 2:27:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الأول (بترا) - أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة المدرسة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وان عناصر المقاومة خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي حاولت التوغل بشكل محدود الى شمالي القطاع.
وقالت، إنها استهدفت آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذت عدة عمليات قنص.
من جهته، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لإذاعة الجيش (جالي تساهل)، إنه خلال الليلة الماضية، أصيب ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة خلال توغل الجيش في شمالي القطاع بعد إطلاق قذيفة عليهم، مؤكدا ان جنديا آخر أصيب بجروح متوسطة خلال اشتباكات اندلعت في شمالي القطاع.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
29/10/2023 11:49:46

MENAFN29102023000117011021ID1107325299

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