انقسام في مجلس حرب الاحتلال بعد تنصل نتنياهو من مسؤوليته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا) - أظهرت تدوينات نشرت على منصة اكس اليوم وأمس، ان انقسامًا وقع بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واحد أعضاء "مجلس الحرب"، الوزير بدون حقيبة بيني غانتس زعيم المعسكر الوطني والذي انضم الى حكومة الطوارئ مع بدء العدوان والحرب على غزة.

فقد تنصل نتنياهو من المسؤولية وأنكر تلقيه تحذيرات باحتمالية شن حرب، من قبل رئيس شعبة الاستخبارات (أمان) الجنرال اهارون حليفا، ورئيس جهاز المخابرات (الشاباك) رونين بار، وذكر في تدوينة نشرها ان كل ما تلقاه هو تقديرات من الأجهزة الأمنية كلها بأن "حركة حماس باتت مردوعة، ولن تقدم على فعل شيء وان توجهاتها نحو التسوية".

في المقابل، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ان نتنياهو تلقى وثائق من جهازي الاستخبارات والمخابرات قبل ما حدث في السابع من تشرين الأول في مستوطنات غلاف غزة، تشير إلى أن الأوضاع الداخلية والانقسام الداخلي الإسرائيلي بفعل التعديلات القضائية والمظاهرات المعارضة لها تزيد من احتمالية نشوب حرب.

وسارع غانتس الذي انضم مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي ايزنكوت وهو من حزب "المعسكر الوطني" أيضًا ، وهما عضوان في "مجلس الحرب"، ونشر تدوينة على حسابه في منصة اكس اليوم طالب فيها نتنياهو بالتراجع فورًا عن موقفه بتحميل المسؤولية لجهازي الاستخبارات والمخابرات، ودعا إلى دعم ومساندة الجيش والجنود.

وكتب غانتس "عندما نكون في الحرب على القيادة ان تبدي مسؤولية وتقرر القيام بالأمور الصحيحة وأي عمل أو كلام غير ذلك يلحق ضررًا بالقدرة على الصمود".

إلى ذلك، اضطر نتنياهو بحسب صحيفة يديعوت احرونوت إلى حذف تغريدة له اتهم فيها الجيش والاستخبارات بالمسؤولية عن هجوم السابع من تشرين الأول.

وقال المحلل الاسرائيلي آلآفي يسسخاروف "حتى حذف التغريدة لن يزيل العار الذي يقع على نتنياهو، حماس وحزب الله يجلسان الآن ويفركان أيديهما بسرور في مواجهة الصدع الذي يواصل خلقه للشعب وللجيش، وفي كل مكان، في خضم الحرب".

-- (بترا)

ا ح/ب ط

29/10/2023 11:42:22