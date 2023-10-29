إسرائيل تعتقل 1590 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- بلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول اكثر من 1590 حالة اعتقال، وفقا لبيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد .

وبحسب البيان، ان حالات الاعتقال شملت: الاعتقال من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، جنين، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، قلقيلية، طوباس، سلفيت، و طولكرم.

ورافق المداهمات والاعتقالات عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل الفلسطينيين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وذلك في ظل استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء الشعب الفلسطيني منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الحالي.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

29/10/2023 11:37:51