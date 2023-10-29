إسرائيل تعتقل 1590 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الأول (بترا)- بلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول اكثر من 1590 حالة اعتقال، وفقا لبيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد .
وبحسب البيان، ان حالات الاعتقال شملت: الاعتقال من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، جنين، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، قلقيلية، طوباس، سلفيت، و طولكرم.
ورافق المداهمات والاعتقالات عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل الفلسطينيين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وذلك في ظل استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء الشعب الفلسطيني منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الحالي.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
29/10/2023 11:37:51
MENAFN29102023000117011021ID1107325297
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