عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 تشرين الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى من باب جهة المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين.
وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
29/10/2023 11:31:59
MENAFN29102023000117011021ID1107325296
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