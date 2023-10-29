عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 تشرين الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى من باب جهة المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين.

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

29/10/2023 11:31:59