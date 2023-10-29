شركات أردنية تشارك غدا بمعرض لمستحضرات التجميل في دبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا) - تبدأ شركات أردنية متخصصة بصناعة منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل مشاركتها، يوم غد الاثنين، بمعرض مستحضرات التجميل الذي تنطلق أعماله بمدينة دبي.
وينسق المشاركة بالمعرض جمعية المصدرين الأردنيين بدعم فني من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال رئيس الجمعية احمد الخضري، في بيان اليوم الأحد، إن مشاركة الصناعات المحلية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، تعد الأولى من نوعها، وتهدف الى تنويع وزيادة الصادرات الوطنية.
وأكد الخضري، ان تنسيق مشاركة الشركات المحلية بالمعرض تأتي في إطار الحرص على تمكين الشركات الوطنية من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية في ظل المشاركة الدولية الواسعة بهذا المعرض.
وأضاف أن الأردن يمتلك صناعات مهمة واعدة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل، لاسيما من منتجات البحر الميت، مؤكدا ان المعرض يشكل للشركات الأردنية فرصة للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.
وبين ان منتجات البحر الميت تمتلك القدرة على المنافسة بالأسواق التصديرية بفعل الجودة والأسعار المنافسة، لافتا الى أهمية زيادة الصادرات في دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقال إن الجمعية تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة بهدف تنويع الصادرات الوطنية وتمكين الشركات من ترويج منتجاتها وإيصالها الى أسواق جديدة من خلال المعارض الدولية المتخصصة التي تشارك بها.
وأشاد بالتعاون المستمر والمثمر مع مشروع نمو الأعمال للوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال تقديم العديد من الخدمات الفنية والتي تضمنت أعداد المواد التسويقية للشركات والمساهمة في تغطية تكاليف المشاركة في المعرض وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها.
وأوضح الخضري، أن المشروع يهدف الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن.
وتابع، أن الجمعية ستواصل تقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات والبحث عن أسواق تصديرية غير تقليدية لمنتجاتهم من خلال تنسيق المشاركة بالمعارض الدولية وتعريفهم بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.
يذكر أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال في مجالات التصدير، والترويج للمنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة تهم المصدرين.
-- (بترا)
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29/10/2023 11:26:16
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