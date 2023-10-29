شركات أردنية تشارك غدا بمعرض لمستحضرات التجميل في دبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا) - تبدأ شركات أردنية متخصصة بصناعة منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل مشاركتها، يوم غد الاثنين، بمعرض مستحضرات التجميل الذي تنطلق أعماله بمدينة دبي.

وينسق المشاركة بالمعرض جمعية المصدرين الأردنيين بدعم فني من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال رئيس الجمعية احمد الخضري، في بيان اليوم الأحد، إن مشاركة الصناعات المحلية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، تعد الأولى من نوعها، وتهدف الى تنويع وزيادة الصادرات الوطنية.

وأكد الخضري، ان تنسيق مشاركة الشركات المحلية بالمعرض تأتي في إطار الحرص على تمكين الشركات الوطنية من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية في ظل المشاركة الدولية الواسعة بهذا المعرض.

وأضاف أن الأردن يمتلك صناعات مهمة واعدة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل، لاسيما من منتجات البحر الميت، مؤكدا ان المعرض يشكل للشركات الأردنية فرصة للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.

وبين ان منتجات البحر الميت تمتلك القدرة على المنافسة بالأسواق التصديرية بفعل الجودة والأسعار المنافسة، لافتا الى أهمية زيادة الصادرات في دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وقال إن الجمعية تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة بهدف تنويع الصادرات الوطنية وتمكين الشركات من ترويج منتجاتها وإيصالها الى أسواق جديدة من خلال المعارض الدولية المتخصصة التي تشارك بها.

وأشاد بالتعاون المستمر والمثمر مع مشروع نمو الأعمال للوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال تقديم العديد من الخدمات الفنية والتي تضمنت أعداد المواد التسويقية للشركات والمساهمة في تغطية تكاليف المشاركة في المعرض وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها.

وأوضح الخضري، أن المشروع يهدف الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن.

وتابع، أن الجمعية ستواصل تقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات والبحث عن أسواق تصديرية غير تقليدية لمنتجاتهم من خلال تنسيق المشاركة بالمعارض الدولية وتعريفهم بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.

يذكر أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال في مجالات التصدير، والترويج للمنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة تهم المصدرين.

-- (بترا)

س ص/أ أ/ب ط

29/10/2023 11:26:16