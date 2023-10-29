كل ما تريد معرفته عن الممثل والمخرج السورى الراحل مشهور خيزران

(MENAFN
- Youm7) رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الممثل والمخرج السورى،
مشهور خيزران ،
هو مخرج مسرحي وتليفزيوني سوري، إضافة إلى كونه كاتبًا وشاعرًا، صدرت له مؤلفات ودواوين، وأخرج مؤخرًا مسلسل "الخربة" وهو مسلسل كوميدي نقدي ذاع صيته في سوريا والعالم يحكي عن قرية الخربة في السويداء جنوب سوريا حيث يعيش الأهل الحياة ببساطة.
مشهور خيزران ولد في جبل العرب في سوريا بمحافظة السويداء، وبعد حصوله على الثانوية العامة سافر إلى لبنان في مطلع السبعينات والتحق في المنظمة الدولية للمسرح في الأونيسكو التي كان يقودها البروفسور رائد الواقعية
جلال خوريو، وتتلمذ على يديه وعاد إلى سوريا واحترف الإخراج عن طريقة مدرسه جلال خوريو، وأصبح هذا المذهب لمسرحي الواقعي مشهورًا في سوريا وكان لي مساهمة في ذلك وفي لبنان أيضًا شارك في شبابه في مسرحية لعب فيها دور نابليون في أخوت شاناي في الجبهة تأليف رضوان غندور إخراج ريمون جبارة.
التحق خيزران بالمسرح العسكري للخدمة الإلزامية في سوريا وعمل في هذا المسرح طيلة خدمته العسكرية، لعب أدوارًا عدة منها بطولة مسرحية "بلا وجه"، تأليف بورجيلوف البلغاري كما أخرج أول عمل مسرحي يحمل اسمه القاعدة والاستثناء وقد عربها لمفكر اللبناني حسين مروة وكانت هذه المسرحية بمثابة مشروع التخرج من المنظمة الدولية للمسرح.
النقلة النوعية كانت مسرحية "صحفي في السجون الإسرائيلية" التي أخرجها مشهور خيزران وهذه كانت الانطلاقة على المستويين السوري والعربي، وآخر مسرحية لخيزران عرضت سنة 2013 وهي تحكي عن قصة الحرب الحالية في سوريا وعرضت في محافظة السويداء
وكانت أعلنت
نقابة الفنانين في سوريا ، عن وفاة الممثل والمخرج مشهور خيزران، صباح اليوم الأحد، حيث نعت النقابة المخرج الراحل خلال منشور عبر صفحتها بموقع فيس بوك جاء فيه: "نقلًا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين ننعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير مشهور خيزران.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
مشهور خيزران
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