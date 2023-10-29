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كل ما تريد معرفته عن الممثل والمخرج السورى الراحل مشهور خيزران

10/29/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Youm7) رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الممثل والمخرج السورى،
مشهور خيزران ،
هو مخرج مسرحي وتليفزيوني سوري، إضافة إلى كونه كاتبًا وشاعرًا، صدرت له مؤلفات ودواوين، وأخرج مؤخرًا مسلسل "الخربة" وهو مسلسل كوميدي نقدي ذاع صيته في سوريا والعالم يحكي عن قرية الخربة في السويداء جنوب سوريا حيث يعيش الأهل الحياة ببساطة.




مشهور خيزران ولد في جبل العرب في سوريا بمحافظة السويداء، وبعد حصوله على الثانوية العامة سافر إلى لبنان في مطلع السبعينات والتحق في المنظمة الدولية للمسرح في الأونيسكو التي كان يقودها البروفسور رائد الواقعية
جلال خوريو، وتتلمذ على يديه وعاد إلى سوريا واحترف الإخراج عن طريقة مدرسه جلال خوريو، وأصبح هذا المذهب لمسرحي الواقعي مشهورًا في سوريا وكان لي مساهمة في ذلك وفي لبنان أيضًا شارك في شبابه في مسرحية لعب فيها دور نابليون في أخوت شاناي في الجبهة تأليف رضوان غندور إخراج ريمون جبارة.



التحق خيزران بالمسرح العسكري للخدمة الإلزامية في سوريا وعمل في هذا المسرح طيلة خدمته العسكرية، لعب أدوارًا عدة منها بطولة مسرحية "بلا وجه"، تأليف بورجيلوف البلغاري كما أخرج أول عمل مسرحي يحمل اسمه القاعدة والاستثناء وقد عربها لمفكر اللبناني حسين مروة وكانت هذه المسرحية بمثابة مشروع التخرج من المنظمة الدولية للمسرح.



النقلة النوعية كانت مسرحية "صحفي في السجون الإسرائيلية" التي أخرجها مشهور خيزران وهذه كانت الانطلاقة على المستويين السوري والعربي، وآخر مسرحية لخيزران عرضت سنة 2013 وهي تحكي عن قصة الحرب الحالية في سوريا وعرضت في محافظة السويداء



وكانت أعلنت
نقابة الفنانين في سوريا ، عن وفاة الممثل والمخرج مشهور خيزران، صباح اليوم الأحد، حيث نعت النقابة المخرج الراحل خلال منشور عبر صفحتها بموقع فيس بوك جاء فيه: "نقلًا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين ننعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير مشهور خيزران.. إنا لله وإنا إليه راجعون.









مشهور خيزران














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