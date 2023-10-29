مصطفى شعبان يقدم مسلسل المعلم فى رمضان المقبل

MENAFN - Youm7) بدأت شركة سينرجى التحضيرات والاستعدادات لمسلسل "المعلم " بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث بدأت الشركة في بناء الديكورات الخاصة بالعمل، المستوحى من فيلم "شادر السمك" الذى قدم عام 1986 بطولة أحمد زكى ونبيلة عبيد ومن إخراج على عبد الخالق.

ولم يتم الإعلان عن اسم المخرج حتى الآن، خصوصًا أن هناك أسماء مرشحة لاخراج المسلسل، ولكن سيتم الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الممثلين المرشحين بعد التوقيع معهم.

وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.







