مصطفى شعبان يقدم مسلسل المعلم فى رمضان المقبل

(MENAFN
- Youm7) بدأت شركة سينرجى التحضيرات والاستعدادات لمسلسل "المعلم " بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث بدأت الشركة في بناء الديكورات الخاصة بالعمل، المستوحى من فيلم "شادر السمك" الذى قدم عام 1986 بطولة أحمد زكى ونبيلة عبيد ومن إخراج على عبد الخالق.
ولم يتم الإعلان عن اسم المخرج حتى الآن، خصوصًا أن هناك أسماء مرشحة لاخراج المسلسل، ولكن سيتم الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الممثلين المرشحين بعد التوقيع معهم.
وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.
MENAFN29102023000132011024ID1107325292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.