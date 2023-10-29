مسرحية البندقية بأكاديمية الفنون احتفالاً بانتصارات أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) يشهد مسرح "على فهمى"، بالمعهد العالى للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، غدًا الإثنين العرض المسرحى "البندقية"، تأليف وأشعار "محمد طارق الوديع"، وإخراج "مصطفى حسنى"، ومن أداء طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية.
وذلك فى إطار فعاليات أكاديمية الفنون فى إحياء الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويستمر العرض حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أكتوبر.
يذكر أن العرض برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون،وإشراف الفنان الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية.
وعلى جانب أخر أعلن أتحاد طلاب أكاديمية الفنون عن تنظيم فعالية بعنوان "ليلتين "و سوف يتم عرض مجموعة من العروض المسرحية التى سبق وفازت فى المهرجانات
السابقة أو العروض التى لم تنل فرصه للعرض.
وقال "مؤثر رفعت" رئيس اتحاد طلاب أكاديمية الفنون: "إن الاتحاد يسعى لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة التى تتيح الفرص لكل الطلاب للمشاركة.
وأضاف "رفعت": أن فاعلية "ليلتين" والتى سوف تقام فى الفترة من 30 اكتوبر وحتى 15نوفمبر 2023 سوف تتيح الفرصه لكل عرض مسرحى متميز، أن يعرض لمده ليلتين متتاليتين على مسرح على فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
مسرحية البندقية بأكاديمية الفنون احتفالا بانتصارات أكتوبر
مسرحية البندقية بأكاديمية الفنون احتفالا بانتصارات أكتوبر
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