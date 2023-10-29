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مسرحية البندقية بأكاديمية الفنون احتفالاً بانتصارات أكتوبر

10/29/2023 2:26:00 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد مسرح "على فهمى"، بالمعهد العالى للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، غدًا الإثنين العرض المسرحى "البندقية"، تأليف وأشعار "محمد طارق الوديع"، وإخراج "مصطفى حسنى"، ومن أداء طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية.

وذلك فى إطار فعاليات أكاديمية الفنون فى إحياء الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويستمر العرض حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أكتوبر.
يذكر أن العرض برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون،وإشراف الفنان الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية.
وعلى جانب أخر أعلن أتحاد طلاب أكاديمية الفنون عن تنظيم فعالية بعنوان "ليلتين "و سوف يتم عرض مجموعة من العروض المسرحية التى سبق وفازت فى المهرجانات
السابقة أو العروض التى لم تنل فرصه للعرض.
وقال "مؤثر رفعت" رئيس اتحاد طلاب أكاديمية الفنون: "إن الاتحاد يسعى لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة التى تتيح الفرص لكل الطلاب للمشاركة.

وأضاف "رفعت": أن فاعلية "ليلتين" والتى سوف تقام فى الفترة من 30 اكتوبر وحتى 15نوفمبر 2023 سوف تتيح الفرصه لكل عرض مسرحى متميز، أن يعرض لمده ليلتين متتاليتين على مسرح على فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

مسرحية البندقية بأكاديمية الفنون احتفالا بانتصارات أكتوبر


مسرحية البندقية بأكاديمية الفنون احتفالا بانتصارات أكتوبر








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