ما بيصرفوش.. إيطالية تفوز بمعركة قضائية لطرد أبنائها البالغين من منزلها

(MENAFN
- Youm7) فازت امرأة إيطالية مؤخرًا بدعوى قضائية لطرد ولديها، البالغين من العمر 40 و42 عامًا، من منزلها بعد أن رفضا مغادرة المنزل أو المساهمة فى مصروفاته بأى شكل من الأشكال، ورغم أن القاعدة الأساسية تكمن في أن حب الأم لأبنائها لا نهاية له وغير مشروط، لكن حتى الأم المحبة لا يمكن أن تتحمل الكثير، والدليل على ذلك تلك المرأة الإيطالية التى لم يكن أمامها خيار سوى الذهاب إلى المحكمة لطرد ابنيها البالغين.
حاولت المرأة البالغة من العمر 75 عامًا، من مدينة بافيا شمالى إيطاليا، منذ فترة طويلة إقناع ابنيها بالانتقال أخيراً من منزل العائلة، خاصة أن كلاهما لديه وظائف ويستطيعان تحمل تكاليف استئجار مسكن خاص بهما، لكنهما لم يستمتعا بالفكرة أبدًا، وبما أنهما لم يتمكنا حتى من المساهمة ماليًا أو القيام بالأعمال المنزلية، لم يكن أمام المرأة المسنة خيار سوى مقاضاتهما أمام المحكمة، بحسب ما ذكره موقع
CNN.
اختتمت هذه القضية الغريبة مؤخرًا بحكم القاضية سيمونا كاتربى التى تعاطفت مع الأم البالغة من العمر 75 عامًا وأصدرت إشعارًا بالإخلاء ضد الابنين، اللذين يبلغان من العمر 40 و42 عامًا، وقالت القاضية: "إلزام الوالدين بالنفقة على أبنائهم حتى بلوغهم سن 18 عاما، ولا يمكن تبرير ذلك عندما يكون الأطفال فى الأربعينات من العمر".
والحكم القضائي جعل أمام الطفلين "بامبوتشيونى" (الطفلان الكبيران)، وهو مصطلح استخدمه لأول مرة سياسى إيطالى فى عام 2007 للسخرية من البالغين الذين ما زالوا يعيشون مع والديهم، مهلة حتى 18 ديسمبر المقبل، للانتقال من منزل والدتهما، ليصبح بذلك أمامهم شهرًا ونصف الشهر فقط للانتقال من المنزل.
ومن المثير للاهتمام أن إيطاليا لديها واحدة من أعلى نسبة البالغين الذين ما زالوا يعيشون مع والديهم، وفقًا لبيانات عام 2022، لا يزال ما يقرب من 70% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يعيشون فى المنزل مع والديهم، ومع ذلك، فإن الحالات التى يتم فيها إصدار إشعار بالإخلاء ضد الأطفال لمغادرة المنزل نادرة جدًا.
MENAFN29102023000132011024ID1107325289
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.