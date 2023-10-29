ما بيصرفوش.. إيطالية تفوز بمعركة قضائية لطرد أبنائها البالغين من منزلها

MENAFN - Youm7) فازت امرأة إيطالية مؤخرًا بدعوى قضائية لطرد ولديها، البالغين من العمر 40 و42 عامًا، من منزلها بعد أن رفضا مغادرة المنزل أو المساهمة فى مصروفاته بأى شكل من الأشكال، ورغم أن القاعدة الأساسية تكمن في أن حب الأم لأبنائها لا نهاية له وغير مشروط، لكن حتى الأم المحبة لا يمكن أن تتحمل الكثير، والدليل على ذلك تلك المرأة الإيطالية التى لم يكن أمامها خيار سوى الذهاب إلى المحكمة لطرد ابنيها البالغين.

حاولت المرأة البالغة من العمر 75 عامًا، من مدينة بافيا شمالى إيطاليا، منذ فترة طويلة إقناع ابنيها بالانتقال أخيراً من منزل العائلة، خاصة أن كلاهما لديه وظائف ويستطيعان تحمل تكاليف استئجار مسكن خاص بهما، لكنهما لم يستمتعا بالفكرة أبدًا، وبما أنهما لم يتمكنا حتى من المساهمة ماليًا أو القيام بالأعمال المنزلية، لم يكن أمام المرأة المسنة خيار سوى مقاضاتهما أمام المحكمة، بحسب ما ذكره موقع

CNN.

اختتمت هذه القضية الغريبة مؤخرًا بحكم القاضية سيمونا كاتربى التى تعاطفت مع الأم البالغة من العمر 75 عامًا وأصدرت إشعارًا بالإخلاء ضد الابنين، اللذين يبلغان من العمر 40 و42 عامًا، وقالت القاضية: "إلزام الوالدين بالنفقة على أبنائهم حتى بلوغهم سن 18 عاما، ولا يمكن تبرير ذلك عندما يكون الأطفال فى الأربعينات من العمر".

والحكم القضائي جعل أمام الطفلين "بامبوتشيونى" (الطفلان الكبيران)، وهو مصطلح استخدمه لأول مرة سياسى إيطالى فى عام 2007 للسخرية من البالغين الذين ما زالوا يعيشون مع والديهم، مهلة حتى 18 ديسمبر المقبل، للانتقال من منزل والدتهما، ليصبح بذلك أمامهم شهرًا ونصف الشهر فقط للانتقال من المنزل.

ومن المثير للاهتمام أن إيطاليا لديها واحدة من أعلى نسبة البالغين الذين ما زالوا يعيشون مع والديهم، وفقًا لبيانات عام 2022، لا يزال ما يقرب من 70% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يعيشون فى المنزل مع والديهم، ومع ذلك، فإن الحالات التى يتم فيها إصدار إشعار بالإخلاء ضد الأطفال لمغادرة المنزل نادرة جدًا.