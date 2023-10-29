أفيال حديقة حيوان بولاية أمريكية تحطم ثمار القرع فى تقليد عمره 25 سنة.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) بدأت الأفيال
الآسيوية فى حديقة حيوان أوريجون موسم الهالوين، بتقليد سنوي يعود لعام 1999، يسمى Squishing of the Squash الخامس والعشرين، ويعود هذا التقليد عندما كان المزارعون يعرضون فى كثير من الأحيان قرعهم الزائد لاستخدامه فى جهود إثراء الحيوانات فى حديقة الحيوان، وفقًا لبيان صحفى صادر عن حديقة حيوان أوريجون.
وقال ستيف ليفاف، الذى يشرف على منطقة الأفيال الآسيوية فى حديقة الحيوان، فى البيان: "سنقدم لعائلتنا من الأفيال بعض القرع الكبير جدًا لتدوس عليه وقضمه.. فى البداية يدمرونها، ثم يستمتعون بها"، بحسب ما ذكره موقع oregonlive.
احتفالات الأفيال بالقرع
تم تقديم القرع لهذا العام من قبل عضو نادى مزارعى الخضروات العملاق فى المحيط الهادئ لارى نيلسون وابنته أماندا جيلمور.
فيل بالحديقة
ونظمت حديقة الحيوان أيضًا حدث هالوين يومى 28
و29 أكتوبر، حيث يمكن للخدعة أو المعالجات التى تستهدف فى الغالب الأعمار من 2 إلى 10 سنوات التعرف على الموائل الصحية للحياة البرية من خلال الأنشطة فى جميع أنحاء حديقة الحيوان، وقد وفرت الحديقة حقائب هدايا مجانية للمشاركين.
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