أفيال حديقة حيوان بولاية أمريكية تحطم ثمار القرع فى تقليد عمره 25 سنة.. فيديو

MENAFN - Youm7) بدأت الأفيالالآسيوية فى حديقة حيوان أوريجون موسم الهالوين، بتقليد سنوي يعود لعام 1999، يسمى Squishing of the Squash الخامس والعشرين، ويعود هذا التقليد عندما كان المزارعون يعرضون فى كثير من الأحيان قرعهم الزائد لاستخدامه فى جهود إثراء الحيوانات فى حديقة الحيوان، وفقًا لبيان صحفى صادر عن حديقة حيوان أوريجون.

وقال ستيف ليفاف، الذى يشرف على منطقة الأفيال الآسيوية فى حديقة الحيوان، فى البيان: "سنقدم لعائلتنا من الأفيال بعض القرع الكبير جدًا لتدوس عليه وقضمه.. فى البداية يدمرونها، ثم يستمتعون بها"، بحسب ما ذكره موقع oregonlive.

احتفالات الأفيال بالقرع

تم تقديم القرع لهذا العام من قبل عضو نادى مزارعى الخضروات العملاق فى المحيط الهادئ لارى نيلسون وابنته أماندا جيلمور.

فيل بالحديقة

ونظمت حديقة الحيوان أيضًا حدث هالوين يومى 28

و29 أكتوبر، حيث يمكن للخدعة أو المعالجات التى تستهدف فى الغالب الأعمار من 2 إلى 10 سنوات التعرف على الموائل الصحية للحياة البرية من خلال الأنشطة فى جميع أنحاء حديقة الحيوان، وقد وفرت الحديقة حقائب هدايا مجانية للمشاركين.