كيف تعود طفلك على الجلوس بطريقة صحيحة أثناء المذاكرة؟

(MENAFN
- Youm7) عند بدء الدراسة يجلس الطفل لساعات طويلة حتى ينتهى من المهام الدراسية التي لديه، فقد يجلس الطفل وهو يحمل كتاب أو جهاز تابلت، أو يكتب الواجب المنزلى ، بوضعية غير جيدة قد تؤذى ظهره، وعلى الأم أن تنبه الطفل على الوضعية السليمة التي تفيد الطفل ولا تؤثر بالسلب على ظهره، وعلى رقبة الصغير، ويوجد بعض النصائح لتحسين من وضعية الطفل للقراءة وكتابة الواجب المنزلى أو المذاكرة ، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "readingeggs".
نصائح مهمة لتحسين من وضعية الطفل عند الجلوس
الحرص على معرفة الوضعية السليمة للجلوس عند القراءة
يجب على الأم أن تعرف الوضعية السليمة للطفل حتى يجلس بشكل جيد، وهو أن يستقر الظهر على مسند ظهر الكرسى، وتكون الركبتان في زاوية القائمة، والقدمان تكون مسطحتان على الأرض، والساقين غير متقاطعتين، مع الحرص على وضع الكتب على مستوى العين لتجنب إجهاد الرقبة.
طفل يذاكر
استخدام التعزيز الإيجابى
يجب على الأم أن تمدح طفلها عندما تراه جالسا في وضعية مستقيمة لمساعدته على البقاء متحفزا ويكون على دراية بطريقة جلوسه السليمة، وعلى الأم إذا رأت طفلها ينحنى للقراءة أو يجلس بشكل غريب على الأريكة لفترة طويلة عليها أن تبنه بلطف حتى يتعدل لوضعية القراءة الجيدة.
التأكد من الحصول على الأثاث المناسب
الأثاث قد يؤثر على الطفل وعلى طريقة جلوسه، ولهذا على الأم التأكد من أن المكتب مرتفع حيث ارتفاع
المرفقين ، مع الجلوس بشكل مستقيم، وأن تكون اليدين مسترخية للجلوس براحة دون أي تعب، خاصة إذا كان الطفل يقراء من جهاز كمبيوتر مع ضبط الشاشة لمستوى العين المناسب.
مذاكرة
استخدام الكرة العلاجية
يمكن إذا كان في كرة علاجية، أن يجلس الطفل عليها وقدمه على الأرض، مما يساعد على تقوية قلبه وتشجعه على الجلوس بشكل مستقيم وظهره مفرود، مع التأكد من أن لديه سطح مرتفع يناسب للقراءة.
الضغط على لوح الكتف
يجب قبل جلوس الطفل للقراءة أو الكتابة، أن يقف وذراعيه مستقيمة من الكتفين، مع طلب ثنى المرفقين، بحيث تكون اليدين بأرتفاع الكتفين، وراحة اليدين للأسفل، مع الضغط على لوحى الكتف، والتثبيت
لمدة 5 ثوان، ثم الأسترخاء، وتكرر تلك العملية خمس مرات.
التشجيع على تمارين التمدد المنتظمة
يجب على الأم أن تذكر طفلها أن يأخذ فترة راحة لمدة 30 دقيقة بعد فترة من الجلوس عند كتابة الواجب المدرسى أو المذاكرة، مع التمدد بعض الوقت، ليشعر بالأرتياح والنشاط.
مذاكرة
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