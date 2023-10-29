كيف تعود طفلك على الجلوس بطريقة صحيحة أثناء المذاكرة؟

MENAFN - Youm7) عند بدء الدراسة يجلس الطفل لساعات طويلة حتى ينتهى من المهام الدراسية التي لديه، فقد يجلس الطفل وهو يحمل كتاب أو جهاز تابلت، أو يكتب الواجب المنزلى ، بوضعية غير جيدة قد تؤذى ظهره، وعلى الأم أن تنبه الطفل على الوضعية السليمة التي تفيد الطفل ولا تؤثر بالسلب على ظهره، وعلى رقبة الصغير، ويوجد بعض النصائح لتحسين من وضعية الطفل للقراءة وكتابة الواجب المنزلى أو المذاكرة ، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "readingeggs".

نصائح مهمة لتحسين من وضعية الطفل عند الجلوسالحرص على معرفة الوضعية السليمة للجلوس عند القراءة

يجب على الأم أن تعرف الوضعية السليمة للطفل حتى يجلس بشكل جيد، وهو أن يستقر الظهر على مسند ظهر الكرسى، وتكون الركبتان في زاوية القائمة، والقدمان تكون مسطحتان على الأرض، والساقين غير متقاطعتين، مع الحرص على وضع الكتب على مستوى العين لتجنب إجهاد الرقبة.



طفل يذاكر

استخدام التعزيز الإيجابى

يجب على الأم أن تمدح طفلها عندما تراه جالسا في وضعية مستقيمة لمساعدته على البقاء متحفزا ويكون على دراية بطريقة جلوسه السليمة، وعلى الأم إذا رأت طفلها ينحنى للقراءة أو يجلس بشكل غريب على الأريكة لفترة طويلة عليها أن تبنه بلطف حتى يتعدل لوضعية القراءة الجيدة.

التأكد من الحصول على الأثاث المناسب

الأثاث قد يؤثر على الطفل وعلى طريقة جلوسه، ولهذا على الأم التأكد من أن المكتب مرتفع حيث ارتفاع

المرفقين ، مع الجلوس بشكل مستقيم، وأن تكون اليدين مسترخية للجلوس براحة دون أي تعب، خاصة إذا كان الطفل يقراء من جهاز كمبيوتر مع ضبط الشاشة لمستوى العين المناسب.



مذاكرة

استخدام الكرة العلاجية

يمكن إذا كان في كرة علاجية، أن يجلس الطفل عليها وقدمه على الأرض، مما يساعد على تقوية قلبه وتشجعه على الجلوس بشكل مستقيم وظهره مفرود، مع التأكد من أن لديه سطح مرتفع يناسب للقراءة.

الضغط على لوح الكتف

يجب قبل جلوس الطفل للقراءة أو الكتابة، أن يقف وذراعيه مستقيمة من الكتفين، مع طلب ثنى المرفقين، بحيث تكون اليدين بأرتفاع الكتفين، وراحة اليدين للأسفل، مع الضغط على لوحى الكتف، والتثبيت

لمدة 5 ثوان، ثم الأسترخاء، وتكرر تلك العملية خمس مرات.

التشجيع على تمارين التمدد المنتظمة

يجب على الأم أن تذكر طفلها أن يأخذ فترة راحة لمدة 30 دقيقة بعد فترة من الجلوس عند كتابة الواجب المدرسى أو المذاكرة، مع التمدد بعض الوقت، ليشعر بالأرتياح والنشاط.



مذاكرة



