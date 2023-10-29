بحلم بوشوش الأطفال الشهداء فى غزة.. كيف تتجاوز الكوابيس بسبب أخبار الحرب؟

(MENAFN
- Youm7) "منمتش طول الليل من الكوابيس إني في غزة وبجري كل شوية من مكان لمكان عشان اهرب من القصف"، "بنام أحلم بوشوش الأطفال اللي بشوفها في الفيديوهات وأشلاء ودمار" جوانب من شكاوى متكررة شاركها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد وتيرة الحرب على غزة، حيث عانى البعض من صعوبات في النوم نتيجة الضغط النفسي والقلق، لذا نستعرض في هذا التقرير من موقع "mindbloom" بعض النصائح الهامة لتخفيف من الكوابيس الناتجة عن متابعة أخبار الحرب: وقت محدد لمتابعة الأخبار من الضروري تحديد وقت معين لمتابعة الأخبار وتحديد المصادر التي تعتمد عليها. حاول تجنب مشاهدة الأخبار المحزنة قبل النوم لأنها قد تزيد من القلق والتوتر النفسي. قم بتحديد وقت محدد في النهار للتحديث على الأخبار وحاول الابتعاد عنها في الساعات المتأخرة من المساء. مارس التمارين الرياضية قد يساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تحسين جودة النوم. تعزز التمارين البدنية إفراز الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالراحة والاسترخاء، مثل الإندورفين والسيروتونين. جرب ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قبل النوم، مثل اليوجا أو المشي، وستلاحظ تحسنًا في نوعية نومك. ممارسة تقنيات الاسترخاء حاول تطبيق تقنيات الاسترخاء قبل النوم لتهدئة العقل والجسم. يمكنك ممارسة التنفس العميق، والمشي في الهواء الطلق، والاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو ممارسة اليوغا والتأمل. هذه التقنيات تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم. قم بإنشاء بيئة مناسبة للنوم حاول إنشاء بيئة هادئة ومريحة في غرفة النوم. استخدم الستائر المظلمة لمنع دخول الضوء الخارجي، واستخدم وسائل للحد من الضوضاء المحيطة، مثل استخدام أجهزة الترطيب أو الشلالات الصوتية. قد تساعد وسائل الاسترخاءالتي تعتمد على الضوء والصوت في تهدئة الأعصاب وتعزيز النوم العميق. قم بتفريغ الأفكار والمشاعر قبل النوم، قم بتفريغ أفكارك ومشاعرك المتراكمة. يمكنك كتابة ما يجول في ذهنك في يومياتك أو الحديث مع شخص مقرب. قد يساعدك ذلك في التخلص من القلق والتوتر وتحرير عقلك من الأفكار السلبية قبل النوم. قم بتطبيق تقنية "التفكير الإيجابي" حاول تحويل اهتمامك من الأحداث السلبية إلى الأمور الإيجابية. قبل النوم، قم بتفكير في الأشياء المشرقة واللحظات السعيدة في حياتك. ركز على الأمور التي تسبب السعادة والشكر. هذا يساعد في تخفيف القلق وتحسين الحالة المزاجية قبل النوم. استخدم تقنيات إدارة الضغط قد تكون التقنيات السلوكية مفيدة في إدارة الضغط والتوتر. جرب استخدام تقنيات مثل تحديد الأولويات، وتنظيم الوقت، وتطبيق تقنيات التخفيف من التوتر مثل اليوغا أو التأمل. إدارة الضغط بشكل فعال قد يساعدك على تحسين جودة النوم. استشر متخصصًا إذا استمرت مشاكل النوم والكوابيس بالتفاقم، فمن المهم أن تبحث عن المساعدة المتخصصة. يمكن لأطباء النفس أو أخصائيي النوم أن يقدموا لك الدعم والإرشاد المناسب لتحسين جودة نومك والتعامل مع القلق المرتبط بمتابعة أخبار الحرب.
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