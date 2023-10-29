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بحلم بوشوش الأطفال الشهداء فى غزة.. كيف تتجاوز الكوابيس بسبب أخبار الحرب؟

10/29/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Youm7) "منمتش طول الليل من الكوابيس إني في غزة وبجري كل شوية من مكان لمكان عشان اهرب من القصف"، "بنام أحلم بوشوش الأطفال اللي بشوفها في الفيديوهات وأشلاء ودمار" جوانب من شكاوى متكررة شاركها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد وتيرة الحرب على غزة، حيث عانى البعض من صعوبات في النوم نتيجة الضغط النفسي والقلق، لذا نستعرض في هذا التقرير من موقع "mindbloom" بعض النصائح الهامة لتخفيف من الكوابيس الناتجة عن متابعة أخبار الحرب: وقت محدد لمتابعة الأخبار من الضروري تحديد وقت معين لمتابعة الأخبار وتحديد المصادر التي تعتمد عليها. حاول تجنب مشاهدة الأخبار المحزنة قبل النوم لأنها قد تزيد من القلق والتوتر النفسي. قم بتحديد وقت محدد في النهار للتحديث على الأخبار وحاول الابتعاد عنها في الساعات المتأخرة من المساء. مارس التمارين الرياضية قد يساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تحسين جودة النوم. تعزز التمارين البدنية إفراز الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالراحة والاسترخاء، مثل الإندورفين والسيروتونين. جرب ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قبل النوم، مثل اليوجا أو المشي، وستلاحظ تحسنًا في نوعية نومك. ممارسة تقنيات الاسترخاء حاول تطبيق تقنيات الاسترخاء قبل النوم لتهدئة العقل والجسم. يمكنك ممارسة التنفس العميق، والمشي في الهواء الطلق، والاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو ممارسة اليوغا والتأمل. هذه التقنيات تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم. قم بإنشاء بيئة مناسبة للنوم حاول إنشاء بيئة هادئة ومريحة في غرفة النوم. استخدم الستائر المظلمة لمنع دخول الضوء الخارجي، واستخدم وسائل للحد من الضوضاء المحيطة، مثل استخدام أجهزة الترطيب أو الشلالات الصوتية. قد تساعد وسائل الاسترخاءالتي تعتمد على الضوء والصوت في تهدئة الأعصاب وتعزيز النوم العميق. قم بتفريغ الأفكار والمشاعر قبل النوم، قم بتفريغ أفكارك ومشاعرك المتراكمة. يمكنك كتابة ما يجول في ذهنك في يومياتك أو الحديث مع شخص مقرب. قد يساعدك ذلك في التخلص من القلق والتوتر وتحرير عقلك من الأفكار السلبية قبل النوم. قم بتطبيق تقنية "التفكير الإيجابي" حاول تحويل اهتمامك من الأحداث السلبية إلى الأمور الإيجابية. قبل النوم، قم بتفكير في الأشياء المشرقة واللحظات السعيدة في حياتك. ركز على الأمور التي تسبب السعادة والشكر. هذا يساعد في تخفيف القلق وتحسين الحالة المزاجية قبل النوم. استخدم تقنيات إدارة الضغط قد تكون التقنيات السلوكية مفيدة في إدارة الضغط والتوتر. جرب استخدام تقنيات مثل تحديد الأولويات، وتنظيم الوقت، وتطبيق تقنيات التخفيف من التوتر مثل اليوغا أو التأمل. إدارة الضغط بشكل فعال قد يساعدك على تحسين جودة النوم. استشر متخصصًا إذا استمرت مشاكل النوم والكوابيس بالتفاقم، فمن المهم أن تبحث عن المساعدة المتخصصة. يمكن لأطباء النفس أو أخصائيي النوم أن يقدموا لك الدعم والإرشاد المناسب لتحسين جودة نومك والتعامل مع القلق المرتبط بمتابعة أخبار الحرب.

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