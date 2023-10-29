ما قد يتمنى النجم الراحل ماثيو بيري أن تعرفه عن الخوف من الرفض

MENAFN - Youm7) في مقال بعنوان "القصة التي لم يصدق ماثيو بيري أنه عاش ليرويها"، الذي نشرته مجلة "GQ" عام 2022، تحدث نجم "فريندز" الراحل ، عن ذلك الفصل من كتابه الذي تحدث فيه عن قصص حبه غير المكتملة، والتي كان ينهي غالبيتها بنفسه، أن هذه كانت حيلته لتجنب الرفض، أن ينفصل هو عن حبيباته قبل أن يفعلن هن الشيء ذاته.وشرح الفكرة "لقد انفصلت عنهن لأنني كنت خائفا جدا من أن يكتشفوا أنني لست كافيًا، وأنني غير مهم، وأنني شخص متطلب للغاية فيضطرون للانفصال عني، سينفصلن عني وهذا سيدمرني، وسأضطر إلى تعاطي المخدرات وهذا سيقتلني، لهذا السبب انفصلت عن هؤلاء النساء الرائعات اللائي عبرن طريقي".ماثيو بيرى هل يبدو لك ما يقوله النجم الراحل مألوفًا وتشعر بأنك أحيانًا ما تفعل الأمر نفسه في كافة علاقاتك، وليس فقط العلاقات العاطفية؟ ربما يتمنى ماثيو بيري، الذي ودع عالمنا بشكل صادم ومفاجئ، أن تعرف كيف تمنع الخوف المرضي من الرفض من إفساد علاقاتك، دون أن تضطر إلى قطع الرحلة الأليمة الطويلة التي قطعها حتى يصل أخيرًا لهذا التصالح الذي يجعله يقول "أعتقد أنني كاف، أعتقد أنني لست متطلبًا وأعتقد أنني مهم، وأعلم أن الشخصية التالية التي أواعدها، إذا كانت جيدة، ستكون بارزة، لأنني لم أعد غارقًا في هذا النوع من المخاوف".اقتباس من كتاب ماثيو بيرى





كيف تمنع الخوف من الرفض من إفساد علاقاتك العاطفية؟ يمكن للخوف من الرفض في العلاقات العاطفية أن يتطور إلى اضطراب الشخصية التجنبية ويدفع صاحبه إلى عدم الرغبة في الدخول في العلاقات العاطفية، أو الاستمرار فيها، ومواجهة هذا الخوف من الرفض في العلاقات العاطفية يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتعامل معه وتجاوزه. وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل معه وفقًا لموقع "Psychology Today":تعلم قبول النفس:قد يكون الخوف من الرفض مرتبطًا بعدم الثقة في النفس. حاول تعلم قبول نفسك بما أنت عليه، وتذكر أن القبول الذاتي يأخذ وقتًا وجهدًا. كن صادقًا مع نفسك واعتن بصحتك العقلية والعاطفية.اتخاذ خطوات صغيرة:بدلاً من الانتظار لتخوض علاقة كاملة، حاول التواصل والتعرف على الأشخاص ببطء. قد تبدأ بالمشاركة في أنشطة اجتماعية صغيرة أو حضور أحداث وتطوير شبكة اجتماعية.تواصل بصدق: كن صادقًا في التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك مع الشريك المحتمل. إذا كنت تشعر بالقلق أو الخوف، فحاول أن تشرح ذلك بصراحة. التواصل الصادق يساعد في بناء الثقة وفهم بعضكما البعض.





مشهد من مسلسل فريندز عن كتمان المشاعر





تعلم من التجارب السابقة:انظر إلى التجارب السابقة التي مررت بها واستخلص الدروس منها. قد يكون هناك مواقف لم تكن ناجحة في الماضي، لكن يمكن أن تستفيد منها في تحسين علاقاتك العاطفية المستقبلية.استعد للرفض:اعترف بأن الرفض جزء طبيعي من الحياة وأنه لا يعكس قيمتك الشخصية. حاول عدم أخذ الرفض بشكل شخصي وتذكر أنه قد يكون له أسباب خارجة عن سيطرتك.ابحث عن الدعم:قد يكون من المفيد البحث عن دعم من الأصدقاء أو الأشخاص المقربين لك. يمكن أن يكون لديهم تجارب ونصائح قيمة لمساعدتك في التغلب على الخوف من الرفض.