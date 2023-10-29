ما قد يتمنى النجم الراحل ماثيو بيري أن تعرفه عن الخوف من الرفض

(MENAFN
- Youm7) في مقال بعنوان "القصة التي لم يصدق ماثيو بيري أنه عاش ليرويها"، الذي نشرته مجلة "GQ" عام 2022، تحدث نجم "فريندز" الراحل ، عن ذلك الفصل من كتابه الذي تحدث فيه عن قصص حبه غير المكتملة، والتي كان ينهي غالبيتها بنفسه، أن هذه كانت حيلته لتجنب الرفض، أن ينفصل هو عن حبيباته قبل أن يفعلن هن الشيء ذاته.
وشرح الفكرة "لقد انفصلت عنهن لأنني كنت خائفا جدا من أن يكتشفوا أنني لست كافيًا، وأنني غير مهم، وأنني شخص متطلب للغاية فيضطرون للانفصال عني، سينفصلن عني وهذا سيدمرني، وسأضطر إلى تعاطي المخدرات وهذا سيقتلني، لهذا السبب انفصلت عن هؤلاء النساء الرائعات اللائي عبرن طريقي".
ماثيو بيرى هل يبدو لك ما يقوله النجم الراحل مألوفًا وتشعر بأنك أحيانًا ما تفعل الأمر نفسه في كافة علاقاتك، وليس فقط العلاقات العاطفية؟ ربما يتمنى ماثيو بيري، الذي ودع عالمنا بشكل صادم ومفاجئ، أن تعرف كيف تمنع الخوف المرضي من الرفض من إفساد علاقاتك، دون أن تضطر إلى قطع الرحلة الأليمة الطويلة التي قطعها حتى يصل أخيرًا لهذا التصالح الذي يجعله يقول "أعتقد أنني كاف، أعتقد أنني لست متطلبًا وأعتقد أنني مهم، وأعلم أن الشخصية التالية التي أواعدها، إذا كانت جيدة، ستكون بارزة، لأنني لم أعد غارقًا في هذا النوع من المخاوف".
اقتباس من كتاب ماثيو بيرى
كيف تمنع الخوف من الرفض من إفساد علاقاتك العاطفية؟
يمكن للخوف من الرفض في العلاقات العاطفية أن يتطور إلى اضطراب الشخصية التجنبية ويدفع صاحبه إلى عدم الرغبة في الدخول في العلاقات العاطفية، أو الاستمرار فيها، ومواجهة هذا الخوف من الرفض في العلاقات العاطفية يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتعامل معه وتجاوزه. وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل معه وفقًا لموقع "Psychology Today":
تعلم قبول النفس:
قد يكون الخوف من الرفض مرتبطًا بعدم الثقة في النفس. حاول تعلم قبول نفسك بما أنت عليه، وتذكر أن القبول الذاتي يأخذ وقتًا وجهدًا. كن صادقًا مع نفسك واعتن بصحتك العقلية والعاطفية.
اتخاذ خطوات صغيرة:
بدلاً من الانتظار لتخوض علاقة كاملة، حاول التواصل والتعرف على الأشخاص ببطء. قد تبدأ بالمشاركة في أنشطة اجتماعية صغيرة أو حضور أحداث وتطوير شبكة اجتماعية.
تواصل بصدق:
كن صادقًا في التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك مع الشريك المحتمل. إذا كنت تشعر بالقلق أو الخوف، فحاول أن تشرح ذلك بصراحة. التواصل الصادق يساعد في بناء الثقة وفهم بعضكما البعض.
مشهد من مسلسل فريندز عن كتمان المشاعر
تعلم من التجارب السابقة:
انظر إلى التجارب السابقة التي مررت بها واستخلص الدروس منها. قد يكون هناك مواقف لم تكن ناجحة في الماضي، لكن يمكن أن تستفيد منها في تحسين علاقاتك العاطفية المستقبلية.
استعد للرفض:
اعترف بأن الرفض جزء طبيعي من الحياة وأنه لا يعكس قيمتك الشخصية. حاول عدم أخذ الرفض بشكل شخصي وتذكر أنه قد يكون له أسباب خارجة عن سيطرتك.
ابحث عن الدعم:
قد يكون من المفيد البحث عن دعم من الأصدقاء أو الأشخاص المقربين لك. يمكن أن يكون لديهم تجارب ونصائح قيمة لمساعدتك في التغلب على الخوف من الرفض.
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