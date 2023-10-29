أخبار الاقتصاد اليوم.. الحكومة تجهز قائمة تضم 152 نشاطا صناعيا لتصنيعها محليا

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم أبرزها كشف وزير الصناعة ، أن الوزارة قامت بعمل قائمة بها 152 صناعة وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة، ونعمل عليها خلال الفترة المقبلة.





وزير الصناعة يكشف: جهزنا قائمة تضم 152 نشاطا وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة







أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة، أننا نستهدف الصناعات الدوائية والغذائية بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن 54%؜ من واردتنا تضم مستلزمات الإنتاج وتستخدم في الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وكشف وزير الصناعة، أن الوزارة قامت بعمل قائمة بها 152 صناعة وأطلقنا عليها الصناعات المستهدفة، ونعمل عليها خلال الفترة المقبلة.





وأضاف سمير: مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية كما يتم الإنتهاء حاليا من طريق

القاهرة كيب تاون ومتبقى منه مسافة قصيرة.

ولفت إلى أن العمالة المصرية لديها كفاءة عالية، موضحا أنه يجب أن نمتلك مكون تكنولوجى عالي في الصناعة المصرية.









وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير النمسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي







استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جورج بوستينجر السفير الجديد لجمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، وتناول اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.







رحب الدكتور عصمت بالسفير النمساوي متمنيا له التوفيق في مهام عمله، وتقدم بالتهنئة لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للبلاد، والذي وافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر والنمسا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعميق الشراكة الثنائية في عدد من القطاعات المهمة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.





الضرائب: تطبيق منظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات يأتى ضمن استراتيجية التحول الرقمى







قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

يأتي إنطلاقا من إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيقا للشمول

المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة وإستيداء مستحقات الخزانة العامة

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وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق حيث أنها تطبق على جميع الموظفين بإختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ علي سرية البيانات، مشيرا إلى

أن المصلحة حريصة علي الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولاسيما قرارات الدكتور محمد معيط ، وزير المالية .







