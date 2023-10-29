Monday, 30 October 2023 12:34 GMT

صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الخدمات المالية

10/29/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.5%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.7%، وصعد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.



فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 4%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.2%، وانخفض قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 140 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.78%، والعرب على 11.08%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 331.5 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 57.5 مليون جنيه، 52.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 437.8 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 23086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 28509 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 9805 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 6638 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5229 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1437 نقطة.












MENAFN29102023000132011024ID1107325281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث