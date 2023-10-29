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تعرف على عدد خطوط المحمول المستخدمة في السوق المصري

10/29/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن زيادة حجم الاشتراكات في خطوط المحمول لتصل إلى 105.01 مليون اشتراك بن أية أغسطس 2023 مقابل 104.33 مليون اشتراك في يوليو 2023 و98.95 مليون اشتراك في أغسطس 2022.



وحقق القطاع أعلى معدلات نمو بالدولة، بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية.



كذلك بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/2022، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.



ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في 2020/2021، كما
تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيف B في 2020، والتصنيف (C) في 2018.












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