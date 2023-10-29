رئيس قصور الثقافة: نصل بإصداراتنا للقرى والمحافظات وليس لدينا كتب فى المخازن

MENAFN - Youm7) قال الدكتور عمرو بسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إن حركة المشاركة فى معارض الكتاب في الجامعات والأقاليم تحقق الكثير من الأهداف المأمولة منها، وأهمها إيصال الكتاب إلى طلاب الجامعات.

وقال الدكتور عمرو بسيونى، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأهداف الأساسية من المشاركات فى المعارض التى تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى القرى والمحافظات في الجامعات، تستهدف في المقام الأول، فئة الطلاب.

إصدارات قصور الثقافة

وأكد عمرو بسيونى، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يوجد لديها كتب في المخزون، وأن إصداراتها دائمًا فى حركة ما بين المعارض، أو الإهداءات التى يتم منحها إلى الجامعات من أجل نشر الثقافة والوعى وإيصال الثقافة لمستحقيها طبقًا.

وشدد الدكتور عمرو بسيونى على أن حجم المعارض فى الآخذ فى الازدياد له مردود إيجابي كبير، وأن قطاعات وزارة الثقافة، تسعى إلى توسيع رقعة المعارض المحلية لإيصال الثقافة والمعرفة إلى الفئة المستهدفة.

إقبال على إصدارات قصور الثقافة

يشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة شاركت في معرض جامعتي الأزهر والمنصورة للكتاب، بالتزامن مع الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وقدمت هيئة قصور الثقافة طوال فترة إقامة المعرضين، عددًا كبيرًا من أحدث إصداراتها خلال هذا العام، والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، بأسعار مخفضة للجمهور تبدأ من جنيه واحد ولا يتجاوز سعر الكتاب 30 جنيها.

والمعروف أن معرض كتاب جامعة المنصورة في دورته الثانية عشرة تنظمه المكتبة المركزية بمقر الجامعة ويستقبل الطلاب يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرا، وذلك حتى الثاني من نوفمبر المقبل، بينما يستمر المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع جامعة الأزهر، حتى يوم 5 نوفمبر، ويستقبل الطلاب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ويشرف على جناح قصور الثقافة بالمعرضين الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.