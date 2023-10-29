رئيس قصور الثقافة: نصل بإصداراتنا للقرى والمحافظات وليس لدينا كتب فى المخازن

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور عمرو بسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إن حركة المشاركة فى معارض الكتاب في الجامعات والأقاليم تحقق الكثير من الأهداف المأمولة منها، وأهمها إيصال الكتاب إلى طلاب الجامعات.
وقال الدكتور عمرو بسيونى، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأهداف الأساسية من المشاركات فى المعارض التى تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى القرى والمحافظات في الجامعات، تستهدف في المقام الأول، فئة الطلاب.
إصدارات قصور الثقافة
وأكد عمرو بسيونى، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يوجد لديها كتب في المخزون، وأن إصداراتها دائمًا فى حركة ما بين المعارض، أو الإهداءات التى يتم منحها إلى الجامعات من أجل نشر الثقافة والوعى وإيصال الثقافة لمستحقيها طبقًا.
وشدد الدكتور عمرو بسيونى على أن حجم المعارض فى الآخذ فى الازدياد له مردود إيجابي كبير، وأن قطاعات وزارة الثقافة، تسعى إلى توسيع رقعة المعارض المحلية لإيصال الثقافة والمعرفة إلى الفئة المستهدفة.
إقبال على إصدارات قصور الثقافة
يشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة شاركت في معرض جامعتي الأزهر والمنصورة للكتاب، بالتزامن مع الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وقدمت هيئة قصور الثقافة طوال فترة إقامة المعرضين، عددًا كبيرًا من أحدث إصداراتها خلال هذا العام، والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، بأسعار مخفضة للجمهور تبدأ من جنيه واحد ولا يتجاوز سعر الكتاب 30 جنيها.
والمعروف أن معرض كتاب جامعة المنصورة في دورته الثانية عشرة تنظمه المكتبة المركزية بمقر الجامعة ويستقبل الطلاب يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرا، وذلك حتى الثاني من نوفمبر المقبل، بينما يستمر المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع جامعة الأزهر، حتى يوم 5 نوفمبر، ويستقبل الطلاب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ويشرف على جناح قصور الثقافة بالمعرضين الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.
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