الأعلى للثقافة يستعد لإعلان قائمة لجان المجلس.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) باقى أيام قليلة على الإعلان عن أسماء أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة الجدد، والتى ستضم مجموعة من أسماء الشباب بجانب الأدباء والمثقفين والأكاديميين الكبار أصحاب الخبرة.
ويشار إلى أن هناك العديد من الشعب التي تندرج تحتها
عدد من اللجان، فشعبة السياسات والتنمية الثقافية، تندرج تحتها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ولجنة حماية الملكية الفكرية، ولجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى، ولجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، ولجنة التراث الثقافي غير المادى "الفنون الشعبية"، لجنة الشباب.
وشعبة الفنون، تندرج تحتها لجنة السينما، لجنة المسرح، لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية، لجنة الفنون التشكيلية والعمارة ولجنة فنون الطفل، وشعبة الآداب ، تنقسم إلى لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، لجنة السرد القصصى والروائى، لجنة الشعر، لجنة الترجمة ، أما عن شعبة العلوم الاجتماعية والإنسانية تندرج تحتها لجنة الاعلام، لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، لجنة التاريخ والآثار، لجنة التربية وعلم النفس، لجنة الجغرافيا والبيئة، لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، لجنة الكتاب والنشر، ولجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
MENAFN29102023000132011024ID1107325278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.