نشطاء المناخ يعودون من جديد فى متحف التاريخ الطبيعى.. فماذا حدث؟

(MENAFN
- Youm7) قبضت شرطة إنجلترا، مؤخرًا، على اثنين من نشطاء المنا فى متحف التاريخ الطبيعي فى لندن بعد رش الذرة البرتقالى على الهيكل العظمي لأحد الديناصورات، وفعل النشطاء ذلك لمطالبة حكومة المملكة المتحدة بوقف مشاريع النفط والغاز.
والاثنين الذين تم القبض عليهما، هما الدكتور ويل ستابلفورث طبيب الجهاز الهضمي، والدكتور ستيف فاى أخصائى العلاج الطبيعى، ورفع الاثنان لافتة كتب عليها "من أجل الصحة - أوقفوا النفط" وبعد رش الذرة البرتقالى على هيكل الديناصور قبض عليهم مباشرة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز
تشطاء البيئة
وسبق أغلق نشطاء المناخ عدة شوارع في برلين، احتجاجًا على إنهاء دعم هولندا للوقود الأحفورى، وقالت الشرطة الألمانية في بيانها على إكس، إن النشطاء قاموا برش الطلاء على الطريق السريع، كما وزع النشطاء ألوان العلم الهولندي الأحمر والأبيض والأزرق على مساحة واسعة من الطريق، على خلفية
سلسلة من الاحتجاجات في هولندا، والتي سعى من خلالها النشطاء إلى إنهاء دعم الحكومة الهولندية للوقود الأحفوري.
وقام الناشطون بتركيب كتل خرسانية في منطقة فيلهلم شتراسه ولايبزيجر شتراسه في وزارة المالية الاتحادية، حسبما ذكرت الشرطة، حيث أكد مراسل وكالة الأنباء الألمانية في الموقع أن ذلك من فعل جماعة "تمرد الانقراض".
وقدموا النشطاء شكوى إلى مفوض المواطنين والشرطة في برلين بشأن ما يسمى بقبضات الألم التي يستخدمها ضباط الشرطة، كما أعلن مفوض الشرطة ألكسندر أوركي حصوله على وثائق تتضمن 95 حالة من الأسابيع القليلة الماضية، ومن المفترض أن يتوسط الممثل في النزاعات بين المواطنين والشرطة.
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