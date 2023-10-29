نشطاء المناخ يعودون من جديد فى متحف التاريخ الطبيعى.. فماذا حدث؟

MENAFN - Youm7) قبضت شرطة إنجلترا، مؤخرًا، على اثنين من نشطاء المنا فى متحف التاريخ الطبيعي فى لندن بعد رش الذرة البرتقالى على الهيكل العظمي لأحد الديناصورات، وفعل النشطاء ذلك لمطالبة حكومة المملكة المتحدة بوقف مشاريع النفط والغاز.

والاثنين الذين تم القبض عليهما، هما الدكتور ويل ستابلفورث طبيب الجهاز الهضمي، والدكتور ستيف فاى أخصائى العلاج الطبيعى، ورفع الاثنان لافتة كتب عليها "من أجل الصحة - أوقفوا النفط" وبعد رش الذرة البرتقالى على هيكل الديناصور قبض عليهم مباشرة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز

تشطاء البيئة

وسبق أغلق نشطاء المناخ عدة شوارع في برلين، احتجاجًا على إنهاء دعم هولندا للوقود الأحفورى، وقالت الشرطة الألمانية في بيانها على إكس، إن النشطاء قاموا برش الطلاء على الطريق السريع، كما وزع النشطاء ألوان العلم الهولندي الأحمر والأبيض والأزرق على مساحة واسعة من الطريق، على خلفية

سلسلة من الاحتجاجات في هولندا، والتي سعى من خلالها النشطاء إلى إنهاء دعم الحكومة الهولندية للوقود الأحفوري.

وقام الناشطون بتركيب كتل خرسانية في منطقة فيلهلم شتراسه ولايبزيجر شتراسه في وزارة المالية الاتحادية، حسبما ذكرت الشرطة، حيث أكد مراسل وكالة الأنباء الألمانية في الموقع أن ذلك من فعل جماعة "تمرد الانقراض".

وقدموا النشطاء شكوى إلى مفوض المواطنين والشرطة في برلين بشأن ما يسمى بقبضات الألم التي يستخدمها ضباط الشرطة، كما أعلن مفوض الشرطة ألكسندر أوركي حصوله على وثائق تتضمن 95 حالة من الأسابيع القليلة الماضية، ومن المفترض أن يتوسط الممثل في النزاعات بين المواطنين والشرطة.