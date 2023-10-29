سوثبى تطرح تمثال فلسطين الخضراء للبيع فى مزاد عالمى.. اعرف ثمنه

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- Youm7) عرضت دار سوثبى للفنون ، فى لندن، فى مزاد "فنون الشرق الأوسط – القرن 21"، العديد من اللوحات والقطع النحتيه لمختلف الفنانين المصريين والعرب، ومن أبرز هذه الاعمال عمل الفنانة الأردنية "منى السعودى".
قدم للفنانة منى السعودى عمل نحت بعنوان "فلسطين باللون الأخضر"، وقدر ثمنه ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترلينى.
فلسطين الخضراء
الفنانة منى السعودى تعد من أكبر النحاتين فى العالم العربى، بدأت منى السعودي علاقتها مع النحت منذ الصغر، حيث كانت تقطن بجوار مجموعة من الآثار العمونية والنبطية بعمان. فكونت منذ طفولتها علاقة مع الحجارة والصخور والمنحوتات، حيث كان لهذه العلاقة تأثير هام في حياتها.
أقامت منى السعودي معارض كثيرة لأعمالها العديدة في النحت والرسم في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا. ومن أعمالها النحتية "قمر مكتمل" من حجر الترافيرتين، وكذلك "أمزجة الأرض" و"شروق الشمس" و"كسوف القمر"، و"المتشرّد"، و"صبار"، من حجر اليشم الأردني الأخضر، و"ماء الحياة" من العقيق اليماني، و"المرأة النهر" من الجرانيت الأخضر الزمردي.
لها عدة مجموعات من رسومات مستلهمة من وحي الشعر أنجزت كتحية لعدة شعراء مثل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، والشاعر السوري أدونيس، والشاعر الفرنسي سان جون بيرس وكذلك إلى الشاعر العربي الجاهلي لـ امرئ القيس.
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