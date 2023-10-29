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سوثبى تطرح تمثال فلسطين الخضراء للبيع فى مزاد عالمى.. اعرف ثمنه

10/29/2023 2:25:51 PM
(MENAFN- Youm7) عرضت دار سوثبى للفنون ، فى لندن، فى مزاد "فنون الشرق الأوسط – القرن 21"، العديد من اللوحات والقطع النحتيه لمختلف الفنانين المصريين والعرب، ومن أبرز هذه الاعمال عمل الفنانة الأردنية "منى السعودى".

قدم للفنانة منى السعودى عمل نحت بعنوان "فلسطين باللون الأخضر"، وقدر ثمنه ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترلينى.


فلسطين الخضراء

الفنانة منى السعودى تعد من أكبر النحاتين فى العالم العربى، بدأت منى السعودي علاقتها مع النحت منذ الصغر، حيث كانت تقطن بجوار مجموعة من الآثار العمونية والنبطية بعمان. فكونت منذ طفولتها علاقة مع الحجارة والصخور والمنحوتات، حيث كان لهذه العلاقة تأثير هام في حياتها.

أقامت منى السعودي معارض كثيرة لأعمالها العديدة في النحت والرسم في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا. ومن أعمالها النحتية "قمر مكتمل" من حجر الترافيرتين، وكذلك "أمزجة الأرض" و"شروق الشمس" و"كسوف القمر"، و"المتشرّد"، و"صبار"، من حجر اليشم الأردني الأخضر، و"ماء الحياة" من العقيق اليماني، و"المرأة النهر" من الجرانيت الأخضر الزمردي.

لها عدة مجموعات من رسومات مستلهمة من وحي الشعر أنجزت كتحية لعدة شعراء مثل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، والشاعر السوري أدونيس، والشاعر الفرنسي سان جون بيرس وكذلك إلى الشاعر العربي الجاهلي لـ امرئ القيس.







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