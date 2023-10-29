هواوي تكشف عن منتجاتها الجديدة القابلة للارتداء وأحدث التقنيات للحفاظ على الصحة والرياضة في حدثها بدبي

MENAFN - Youm7) أقامت العلامة التجارية هواوي اليوم حدث الإطلاق المميّز: "استراتيجية الأجهزة القابلة للارتداء وإطلاق منتج جديد - Wearable Strategy and New Product Launch" في دبي، وكشفت عن خطوتها التالية بما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء من خلال اقتراح رؤيتها الجديدة "رائدة في الموضة"، حيث ارتقت بمستوى التكامل بين التقنيات التكنولوجية والموضة إلى مستوًى جديد. تعكس استراتيجية هواوي رؤيتها لتقوم بتحويل صناعة الأجهزة القابلة للارتداء وتزويد المستخدمين بالجهاز الذي سيرافق أيديهم لتحسين نمط حياتهم بما يتماشى مع الحياة الحديثة.





كما كشفت هواوي خلال حدث الإطلاق عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، وعلى رأسها HUAWEI WATCH GT 4؛ الإضافة الأحدث إلى سلسلة ساعاتهم الذكية المشهورة، والساعة الذكية الفاخرة HUAWEI WATCH Ultimate Design ، وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 TWS

عالية الدقّة، ونظارات HUAWEI Eyewear 2، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11-inch PaperMatte Edition و

MatePad 11 PaperMatte Edition اللذان يقدمّان شاشة بملمس مشابه للورق تتلاءم مع استخدامات القراءة والكتابة مع تقليل تداخل الضوء بنسبة 97٪.





ويقول بابلو نينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع HUAWEI WATCH GT 4 والمنتجات الأخرى التي أطلقناها اليوم، فنحن نقوم بتغيير تجربة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمستخدمين هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تجمع أجهزتنا الجديدة القابلة للارتداء بين أحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم الحديث والمواكب للموضة مع الميزات الصحية التي تركز على المستخدم والتي تُحدث ثورة في الصناعة. وهذا سيمكّن المستخدمين من تخصيص رحلتهم الصحية والرياضية، دون المساس بأسلوبهم الخاص بالموضة." وأضاف: "إن هذا هو نتيجة استثمار هواوي وابتكارها على مدى عقد من الزمن في فئة الأجهزة القابلة للارتداء."





هواوي تُطوّر من التصميم ومزايا الصحة والرياضة في إصداراتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء

تعيد هواوي تعريف تجربة التصميم والصحة والرياضة من خلال مجموعتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء التي تسمح للمستخدمين بتخصيص رحلتهم الصحية والرياضية دون المساس بمظهرهم العام أو التأثير على نمط الموضة الذي يتّبعونه. وبهذا تبدأ العلامة التجارية فصلًا جديدًا في إصداراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تستفيد من مزاياها التنافسية الرئيسية الثلاثة: تطوير تكنولوجيا الاكتشاف والتشخيص في الأجهزة، ومنصة خوارزمية البرامج التي تمّ تطويرها حديثًا، وخدمات صحية رقمية أكثر شمولاً.





بالاعتماد على عقد من الخبرة في التكنولوجيا القابلة للارتداء، تضع هواوي معايير صناعية جديدة. وتعمل على توسيع وجودها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء من الفئة الراقية وإقامة شراكات عالمية مع النظام البيئي لتقديم تجارب رياضيّة وأنماط حياة صحيّة مخصصة للمستهلكين. منذ دخولها قطاع الأجهزة القابلة للارتداء قبل 10 سنوات، كانت هواوي رائدة في مجال الرياضة والمراقبة الصحية، وحل تحديات الصناعة في عمر البطارية، ودقة القياس، وتقديم الحلول العمليّة للمستخدم. من خلال اتجاهها الاستراتيجي الجديد للأجهزة القابلة للارتداء، تجعل هواوي الرياضة واللياقة البدنية أكثر سهولةً ومتعة للجميع.





إطلاق الجيل التالي من الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية لأول مرة

تصنع هواوي علامة فارقة جديدة مع إطلاقها للساعات الذكية الرائدة الأنيقة HUAWEI WATCH GT 4 و HUAWEI WATCH Ultimate Design وسماعات الأذن HUAWEI FreeBuds Pro 3

من نوع TWS ومجموعة أخرى من الأجهزة الذكية.





HUAWEI WATCH GT 4

يقدم أحدث جيل من سلسلة WATCH GT الرائدة ميزات تصميم من الدرجة الأولى مع وظائف صحية ولياقة قوية. تأتي الساعة الذكية الرائدة الجديدة بمقاسين: 46 ملم و 41 ملم، وهي تتقدم بخطوة نحو تصميم رائد في الموضة بالمقارنة مع تصميمات المجموعات السابقة لساعة GT، وتقدم عناصر تصميم مبتكرة مع الاحتفاظ بالبصمة الجمالية لأسلافها. تتميز النسخة 46 ملم بهيكل ساعة فريد بشكل مثمّن، تكريمًا للساعات الكلاسيكية الفاخرة ولكن مع لمسة عصرية. تتميز النسخة 41 ملم بتصميم يشبه القلادة يغمره الرقيّ والابتكار. تقدم الساعة أيضًا مجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار من بينها ليتمكّن المستخدم من تنسيقها مع أسلوبه في الموضة.





تتميّز HUAWEI WATCH GT 4 بعمر بطارية استثنائي يصل إلى 14 يومًا في الإصدار 46 ملم وحتى 7 أيام في الإصدار 41 ملم. ويضمن عمر البطارية الممتد هذا أنه يمكنك دائمًا الاعتماد على ساعتك دون الحاجة للشحن المتكرر. كما أنها ستطلق لأول مرة الإصدار المطوّر من تطبيق Stay Fit الجديد كليًا، وكذلك ميّزة تتبّع GNSS المطوّرة، وجميعها أصبحت أفضل مع إصدار TruSeenTM 5.5+ الجديد الذي يوفر دقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقياس الصحي، مما يلهمك نحو حياة صحّية أفضل وأكثر لياقة. من خلال استخدام مستشعرات LED الخاصة بالساعة الذكية، يقيس PPG التغيرات في الدم وينبه مستخدمي خاصيّة تتبّع اضطراب ضربات القلب باستخدام التحليل الموجي لاضطراب ضربات القلب. تدعم الساعة أيضًا أكثر من 100 وضع رياضي وأنواع تمرين، بما في ذلك البادل، وهي رياضة مضرب شهيرة تجمع بين عناصر التنس والاسكواش.





HUAWEI WATCH Ultimate Design

تُعدّ ساعة HUAWEI WATCH Ultimate Design أول ساعة ذكية ذهبية من هواوي على الإطلاق. تأتي الساعة الذكية الفاخرة بتصميم مستوحى من المراكب الشراعية مع إطار ذهبي، وتاج ذهبي مطعّم بستة أجزاء من الذهب عيار 18 قيراط لتشكيل تصميم حلقة على شكل دفة. تم تصميم سبائك الذهب المكونة من ستة أجزاء وفقًا للنسبة الذهبية، حيث تجمع بين هدوء الأسود وتألق الذهب لتحقيق جمالية تصميم متناغمة ومتوازنة. وهي تتبنى عملية النقش المقطوعة بالماس، حيث يتم نحت تصميم شكل شبه منحرف ثلاثي الأبعاد على سطح الذهب. وتأتي الساعة مع حزام سلسلة ثلاثي المقصورات باللونين الذهبي والأسود.





HUAWEI FreeBuds Pro 3

تُعتبر سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 جيلًا جديدًا من سماعات الأذن من نوع TWS الرائدة التي توازن بين جماليات التصميم وتقنية الصوت الرائدة في فئتها. توفر سماعات الأذن الجديدة تقنية Pure Voice 2.0 وتقنية

ANC 3.0الذكيّة والموازنة التكيّفية الثلاثية، بالإضافة إلى تجربة اتصال ذكية للاستماع السلس، وتقديم تجربة سماعات أذن شاملة للمستهلك المواكب للحداثة ودائم الاتصال. تدعم HUAWEI FreeBuds Pro 3 الترميز L2HC 2.0 و LDACTM، وهي معتمدة من قبل كل من HWA و Hi-Res Audio Wireless.





HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition و MatePad 11.5” PaperMatte Edition

شهد الحدث أيضًا إطلاق إصدار HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11 بوصة و HUAWEI MatePad PaperMatte Edition

بحجم 11.5 بوصة الجديد، مما يوفر للمستهلكين شاشة HUAWEI PaperMatte التي تقلل من الانعكاس والوهج. ومن أجل إنتاج هذه الشاشة تم اعتماد تقنية الحفر المضاد للوهج على مستوى النانو والتي تقضي على 97٪ من تداخل الضوء، مما يجلب تجربة بصرية مشابهة لملمس الورق. بحيث يمكنك قراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو بإجهاد أقل للعين. يتيح لك وضع Colour eBook قراءة الكتب المصورة المفضلة لديك على شاشة الجهاز اللوحي مثل الكتب الورقية.





يتميز كل من HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11 بوصة و HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11.5 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يتيح مشاهدة أكثر سلاسة، وتحكم أكثر استجابة في اللمس، وإدخال سريع الاستجابة للكتابة اليدوية.





HUAWEI Eyewear 2

تأتي HUAWEI Eyewear 2 بتصميمات أنيقة وملاءمة مريحة تتيح لك ارتدائها طوال اليوم وتحتوي على تقنية صوت رائدة في فئتها. كما أن عمر البطارية طويل الأمد يمكن أن يدعم ما يصل إلى 11 ساعة من وقت الاستماع أو 9 ساعات من المكالمات. علاوة على ذلك، تتميز HUAWEI Eyewear 2 بتصميم صوتي مفتوح يوفر صوتًا عالي الجودة يمنع تسرب الصوت ويعزز خصوصية الاستماع. بفضل المستشعرات المدمجة، تدعم النظارات الذكية مجموعة من عناصر التحكم الذكية في اللمس.