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مسبار جونو يرصد وجهًا مرعبًا على كوكب المشترى

10/29/2023 2:25:48 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وكالة ناسا صورة جديدة لـ "وجه" غريب المظهر على كوكب المشتري، والتي تم التقاطها بواسطة مسبار جونو التابع لوكالة الفضاء الأمريكية خلال تحليقه الرابع والخمسين القريب من الكوكب.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تلتقط الصورة سحب كوكب المشتري المتقلبة التي تشكل نمطًا غير عادي إلى حد ما مما يخلق مظهرًا ملتويًا للعينين والأنف والفم.



كما أن نصف الصورة في ظلام على الجانب الليلي للكوكب، وهو ما قالت وكالة ناسا إنه يزيد من رعبه لأنه يجعل الوجه يبدو كما لو أنه يطل من خلف الباب.


وأضافت وكالة الفضاء: "في الوقت المناسب تمامًا لعيد الهالوين، رصدت مهمة جونو التابعة لناسا وجهًا غريبًا على كوكب المشتري".








وهذه ليست المرة الأولى التي ينتج فيها جونو مثل هذه الصورة، وغالبًا ما تؤدي المناظر التي تحصل عليها لسحب كوكب المشتري من الدوران عاليًا فوق أكبر كوكب في نظامنا الشمسي إلى ما يسمى بظاهرة الباريدوليا، عندما يريد العقل البشري فهم ما تراه العيون، فيخلق معنى غير حقيقي.



تم رصد "ملامح الوجه" من جانب العالم المواطن فلاديمير تاراسوف، الذي لاحظ الأشكال غير العادية في السحب العاصفة لكوكب المشتري، وشملت على العيون المستطيلة الداكنة محاطة بسحب تشكل ما يشبه الحاجب والأنف المضغوط، مع فتحتي الأنف وابتسامة حزينة.



وقالت ناسا إنها تشبه صورة تكعيبية ذات "منظورات متعددة للوجه"، وانشأ تاراسوف الصورة باستخدام البيانات الأولية من أداة JunoCam الخاصة بالمركبة الفضائية.



كما أنه في الوقت الذي تم فيه التقاط الصورة الأولية، كان مسبار جونو على ارتفاع حوالي 4800 ميل (حوالي 7700 كيلومتر) فوق قمم سحب كوكب المشتري.



ولعل الهدف من مهمتها هو دراسة تكوين كوكب المشتري، مع تقييم غلافه المغناطيسي القطبي ومجال الجاذبية والمجال المغناطيسي.














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