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باحثون يابانيون: أجنة الفئران تنمو فى الفضاء لأول مرة

10/29/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مجموعة من العلماء اليابانيين عن أن أجنة الفئران نمت في محطة الفضاء الدولية وتطورت بشكل طبيعي في الدراسة الأولى، مما يشير إلى أنه من الممكن أن يتكاثر البشر في الفضاء.



ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، أرسل الباحثون، بمن فيهم تيروهيكو واكاياما، أستاذ مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي، وفريق من وكالة الفضاء اليابانية (JAXA)، أجنة فئران مجمدة على متن صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس 2021.



وأجرى رواد الفضاء إذابة الأجنة في مراحلها المبكرة باستخدام جهاز خاص مصمم لهذا الغرض، وقاموا بتنميتها في المحطة لمدة أربعة أيام.


وقال العلماء: "إن الأجنة الموضوعة في ظل ظروف الجاذبية الصغرى تطورت بشكل طبيعي إلى الكيسات الأريمية، وهي الخلايا التي تتطور إلى الجنين والمشيمة".



وأوضح الباحثون في دراسة نشرت على الإنترنت في مجلة iScience العلمية يوم السبت إن التجربة "أظهرت بوضوح أن الجاذبية ليس لها تأثير كبير".



وأضافوا أنه لم تكن هناك تغييرات كبيرة في حالة الحمض النووي والجينات، بعد أن حللوا العينة التي تم إرسالها مرة أخرى إلى مختبراتهم على الأرض.



وأشارت جامعة ياماناشي ومعهد ريكن الوطني للأبحاث في بيان مشترك يوم السبت إلى أن هذه أول دراسة على الإطلاق تظهر أن الثدييات قد تكون قادرة على الازدهار في الفضاء.



وتابعت إنها "التجربة الأولى في العالم التي تقوم بزراعة أجنة ثدييات في مراحلها المبكرة تحت الجاذبية الصغرى الكاملة لمحطة الفضاء الدولية".



وأضافت: "في المستقبل، سيكون من الضروري زرع الكيسة الأريمية التي تم زراعتها في الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية في الفئران لمعرفة ما إذا كانت الفئران قادرة على الولادة للتأكد من أن الكيسة الأريمية طبيعية".



قد تكون مثل هذه الأبحاث مهمة لمهمات استكشاف الفضاء، وبموجب برنامج أرتميس، تخطط ناسا لإعادة البشر إلى القمر ليتعلموا كيفية العيش هناك على المدى الطويل للمساعدة في التحضير لرحلة إلى المريخ، في وقت ما قرب نهاية ثلاثينيات القرن الحالي.
















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