زي النهارده.. أول مركبة فضائية جاليليو تحلق بالقرب من الكويكب جاسبرا 29 أكتوبر 1991

(MENAFN
- Youm7) "زي النهاردة" منذ 32 عامًا، كان جاسبرا أول كويكب تزوره مركبة فضائية على الإطلاق في 29 أكتوبر 1991، حيث يدور جاسبرا بالقرب من الحافة الداخلية لحزام الكويكبات، وكانت المركبة الفضائية جاليليو تسافر عبر حزام الكويكبات لمدة شهرين تقريبًا قبل أن تصل إلى جاسبرا، وكان غاليليو على بعد 990 ميلاً من جاسبرا عندما مر، وكان يتحرك بسرعة نسبية تبلغ حوالي 5 أميال في الثانية.
في 29 أكتوبر 1991، حلقت المركبة الفضائية جاليليو بالقرب من الكويكب جاسبرا في طريقها إلى المشتري ، وكان جاسبرا أول كويكب تزوره مركبة فضائية على الإطلاق، وفقا لموقع space.
التقطت المركبة الفضائية عدة صور للكويكب واستخدمت أداة تسمى مطياف رسم الخرائط بالأشعة تحت الحمراء القريبة لدراسة تركيبه الكيميائي وخصائصه الفيزيائية الأخرى، وقرر جاليليو أن جاسبرا له شكل غير منتظم وممدود يبلغ طوله حوالي 12 ميلًا وعرضه 7 أميال.
وكشفت الصور أن جاسبرا كانت مغطاة أيضًا بالحفر، نظرًا لأن غاليليو كان بعيدًا جدًا بحيث لم تتمكن جاذبية غاسبرا من التأثير عليه، لم تكن المركبة الفضائية قادرة على تحديد كتلة الكويكب.
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