زي النهارده.. أول مركبة فضائية جاليليو تحلق بالقرب من الكويكب جاسبرا 29 أكتوبر 1991

MENAFN - Youm7) "زي النهاردة" منذ 32 عامًا، كان جاسبرا أول كويكب تزوره مركبة فضائية على الإطلاق في 29 أكتوبر 1991، حيث يدور جاسبرا بالقرب من الحافة الداخلية لحزام الكويكبات، وكانت المركبة الفضائية جاليليو تسافر عبر حزام الكويكبات لمدة شهرين تقريبًا قبل أن تصل إلى جاسبرا، وكان غاليليو على بعد 990 ميلاً من جاسبرا عندما مر، وكان يتحرك بسرعة نسبية تبلغ حوالي 5 أميال في الثانية.

في 29 أكتوبر 1991، حلقت المركبة الفضائية جاليليو بالقرب من الكويكب جاسبرا في طريقها إلى المشتري ، وكان جاسبرا أول كويكب تزوره مركبة فضائية على الإطلاق، وفقا لموقع space.

التقطت المركبة الفضائية عدة صور للكويكب واستخدمت أداة تسمى مطياف رسم الخرائط بالأشعة تحت الحمراء القريبة لدراسة تركيبه الكيميائي وخصائصه الفيزيائية الأخرى، وقرر جاليليو أن جاسبرا له شكل غير منتظم وممدود يبلغ طوله حوالي 12 ميلًا وعرضه 7 أميال.

وكشفت الصور أن جاسبرا كانت مغطاة أيضًا بالحفر، نظرًا لأن غاليليو كان بعيدًا جدًا بحيث لم تتمكن جاذبية غاسبرا من التأثير عليه، لم تكن المركبة الفضائية قادرة على تحديد كتلة الكويكب.