Monday, 30 October 2023 12:33 GMT

يدمر عمر البطارية.. مستخدمو آيفون يشتكون من تحديث Ios 17.1

10/29/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة أبل تحديث iOS 17.1 الليلة الماضية، والذي يحتوي على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music، وبينما سارع العديد من مستخدمي iPhone إلى تثبيت التحديث، فإن التقارير الجديدة قد تؤدي إلى تأخير التنزيل.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يزعم العديد من المستخدمين أن التحديث يدمر عمر البطارية، مع وجود تقارير عن استنزاف الشحن في غضون ساعات.



غرد أحد المستخدمين، "بعد تحديث iOS 17.1، تستنزف بطاريتي على iPhone 13 Pro بسرعة"، بينما قال آخر: "iOS 17.1 سيء"، وكتب أحد المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التحديث: "استنزاف البطارية على iOS 17.1 على iPhone 15 مرتفع بشكل جنوني".



وكتب آخر: "بطارية هاتفي الجديد أصبحت سيئة.. 1% يقل كل 7 دقائق.. نظام iOS 17.1 سيئ، أصلح المشكلة قبل أن تفقد العملاء وتتعرض للكراهية!".



وقال أحدهم: "أسوأ تجربة على الإطلاق هذا العام، بعد التحديث إلى iOS 17.1، أصبحت بطارية iPhone الخاصة بي تستنزف بشكل جنوني".



وأوضح أدريان كينجسلي هيوز، الباحث في ZDNet: "إن تثبيت نظام تشغيل جديد على جهاز iPhone يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، من الفهرسة إلى إعادة معايرة البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام".



وأضاف: "لا يؤدي هذا إلى استهلاك الطاقة فحسب، بل إن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطي انطباعًا بأن البطارية تستنزف بسرعة أكبر في حين أنها ليست كذلك في الواقع."



إذا كنت قلقًا بشأن بطارية iPhone الخاص بك وقد مرت بضعة أيام منذ أن قمت بالتحديث إلى iOS 17.1، ينصح هيوز بالتحقق من صحة البطارية.



وأضاف: "إذا ذهبت إلى الإعدادات > البطارية > صحة البطارية وكانت الرسالة هي أن ذلك جيد لقدرة الأداء القصوى، فإما أن الأمر مجرد أشياء عادية تحدث، أو خطأ ما."



وعلى الرغم من أن مشكلات البطارية قد تؤدي إلى إحباطك، إلا أن شركة أبل تحث مستخدمي iPhone على تنزيل التحديث لأسباب أمنية.



توضح أبل، "يقدم هذا التحديث إمكانية استمرار عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت عندما تخرج من نطاق AirDrop"، مضيفة "يتضمن هذا الإصدار أيضًا تحسينات على StandBy وApple Music، بالإضافة إلى ميزات أخرى وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز iPhone الخاص بك."












MENAFN29102023000132011024ID1107325270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث