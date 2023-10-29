بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) يعلن الميسرون (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الامريكية والهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" مع الاتحاد الأفريقي) بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة (جدة) والتي تتركز على الآتي:

١-تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

٢-تحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة.

٣-إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

لن تتناول المحادثات قضايا ذات طبيعة سياسية. باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات.

تتم المحادثات في مدينة جدة بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واللذان سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم كأعضاء للوفدين.

أعضاءوفد القوات المسلحة السودانية

. لواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد "رئيس الوفد "

. لواء د. ركن أبو بكر أبو دقن فقيري "كبير المفاوضين"

. عميد حقوقي د. معتز فضل فضل الله " عضو "الوفد"

مقدم طلال سليمان أبو دلة عضو "الوفد"

-الخبراء

السيد عمر محمد أحمد صديق

د. صلاح المبارك يوسف

أعضاء وفد قوات الدعم السريع .

عميد ركن عمر حمدان احمد "رئيس الوفد "

السيد فارس النور إبراهيم "كبير المفاوضين"

السيد محمد المختار النور "عضو الوفد"

السيد القوني حمدان دقلو " عضو "الوفد"

-الخبراء

السيد عزالدين محمد أحمد الصافي

السيد نزار سيد أحمد فرح