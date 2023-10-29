وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان الوضع الخطير في غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
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